القرية العالمية..116 مليون زائر في 27 موسماً

مصطفى عبد العظيم (دبي)

استقبلت القرية العالمية منذ انطلاقها في عام 1997 وحتى نهاية الموسم السابع والعشرين، الذي اختتم فعالياته في 30 أبريل الماضي، أكثر من 116.3 مليون زائر، بعد أن سجلت رقماً قياسياً جديداً في أعداد الضيوف في موسمها الأخير وصل إلى 9 ملايين زائر. ومع اقتراب القرية العالمية من بلوغ طاقتها الاستيعابية القصوى، يتوقع أن تنظر إدارتها في إطلاق مرحلة جديدة من التوسعة لاستيعاب النمو القياسي، ليس فقط في أعداد الزوار، لكن أيضاً في أعداد المشاركين والمستثمرين والدول. وستعود القرية قريباً بموسمها الـ28، مع مجموعة من التجارب الجديدة والتحسينات وعروض تسوق جديدة، مع الإعلان عن تاريخ الافتتاح في وقت لاحق.