«أبو الفنون» يعرض إبداعات «ناشئة دبي»

دبي (الاتحاد)

مساحات إبداعية واسعة تقدمها هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» لعشاق «أبو الفنون»، عبر النسخة الثالثة من مهرجان دبي للمسرح المدرسي الذي تنطلق فعالياته اليوم الاثنين على مسرح مكتبة محمد بن راشد، ويشارك فيها 10 مدارس في دبي. وتتولى لجنة التحكيم التي يترأسها الفنان مرعي الحليان، وتضم كلاً من الفنان والمخرج محمد سعيد السلطي، والفنان حسن يوسف البلوشي، مهمة تقييم العروض المسرحية التي ستتنافس على جوائز المهرجان، ومن بينها أفضل عرض مسرحي متكامل، وأفضل ممثل وممثلة، وأفضل إخراج، وأفضل نص مسرحي، وغيرها. وصممت «دبي للثقافة» فعاليات «دبي للمسرح المدرسي» لتتناسب مع تطلعات كافة أفراد المجتمع وإمكانيات أصحاب الهمم، لإتاحة الفرصة أمامهم للاستمتاع بجماليات «أبو الفنون» والأعمال التي يقدمها طلبة المدارس طوال أيام المهرجان.