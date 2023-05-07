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5 نصائح لحياة زوجية أفضل

5 نصائح لحياة زوجية أفضل
8 مايو 2023 01:12

أبوظبي (الاتحاد)

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يغفل الكثيرون من الرجال بعد الزواج عن تحسين العلاقة مع شريكتهم، ويركزون فقط على توفير مطالب الأبناء والاحتياجات المنزلية، في حين أن تحسينها له الكثير من الفوائد على جميع أفراد الأسرة، حيث يقدم موقع «All Pro Dad» الأميركي بعض الأفكار التي تساعدك على تحسين حياتك الزوجية، ومنها:
خلافات صحية
رغم أهمية بذل الجهد لإرضاء زوجتك، إلا أن ذلك قد يؤدي في بعض الأحيان إلى تجنب الدخول في خلاف صحي معها خوفاً من إغضابها، لذا عليك خوض المناقشات معها بطريقة هادئة، مع تحمّل تبعات الخلافات في وجهات النظر.
التواصل
يحدث الكثير من سوء الفهم بين الزوجين بسبب عدم التواصل، فوضع الأفكار في شكل كلمات مسموعة يستطيع الشريك فهمها واستيعابها يقلل كثيراً من مشاكل الزواج، إذ أن أياً من الطرفين لا يمكنه قراءة أفكار الآخر.
مراعاة التغير
يتغير الناس بمرور الوقت، وهو ليس بالأمر السيئ دائماً، ولكن لابد من تفهم ذلك لتتكيف مع طبيعة زوجتك الجديدة، وتتبنى طرقاً مختلفة تتفاعل بها مع ذلك التغير، إذا كنت تهتم حقاً بأمر زواجك.
احترام طبيعتها
يتغير الناس على مر الزمن بسبب نضوج شخصياتهم، ولكن ذلك لن يغير الشخصية التي ستبقى كما هي بسماتها المختلفة، فإذا كنت تسعي لتغير زوجتك وجعلها كما تريد، فأنت تحكم عليها وعلى نفسك بالتعاسة، لأن هذا لن يحدث، ويجب أن تدرك أن تحسين العلاقة الزوجية يتضمن حب الشخص كما هو.
زراعة الحب
الحب ليس شيئاً سحرياً يحدث دون سيطرة أو جهد، بل تزرعه ويجب أن تهتم به لينمو ويزدهر في علاقة قوامها الصبر واللطف والاحترام، حتى يمنحك عائداً أجمل بكثير مما تتخيل.

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