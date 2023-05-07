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غادة عادل.. زعيمة «البطة الصفرا»

غادة عادل.. زعيمة «البطة الصفرا»
8 مايو 2023 01:12

محمد قناوي (القاهرة) 

تعاقدت الممثلة المصرية غادة عادل على بطولة فيلم «أحمر وحلاوة» مع محمد هنيدي، لتبدأ تصويره خلال الأيام المقبلة ويُعرض خلال الموسم الصيفي المقبل، وتعقد الشركة المنتجة جلسات عمل لاختيار باقي فريق العمل وأماكن التصوير والتي يدور أغلبها في المناطق الشعبية.
قالت غادة، إنها انتهت من تصوير فيلم «البطة الصفرا»، وإنها كانت مترددة وتخوفت من الدور لأنه كوميدي وقليلاً ما تنجح الممثلات في الأدوار الكوميدية، ولكن عندما قرأت السيناريو وجدت نفسي أمام شخصية جديدة ومختلفة، وهذا ما حمسني للعمل، الذي أجسد فيه شخصية «حرامية» تتزعم عصابة «البطة الصفرا»، قصة وسيناريو وحوار محمود عزت، وإخراج عصان نصار.
وأشارت غادة إلى أنها تعاود تصوير الموسم الثاني من مسلسل «منورة بأهلها»، وتواصل لعب شخصية «عليا» التي تمتلك موهبة فنية، وتحلم أن تكون ممثلة، وتمرّ بالعديد من المواقف للوصول إلى الشهرة حيث تدخل في مواجهات قاسية.
 وتدور الأحداث حول اكتشاف جثة لشاب مجهول الهوية مقتولاً في إحدى الشقق، ويكشف التحقيق عن وقائع مريبة وغامضة يمتزج فيها الواقع بالخيال، تأليف محمد أمين راضي وإخراج يسري نصرالله، في أولى تجاربه بالدراما التلفزيونية. 
وتنتظر غادة تحديد موعد لاستئناف تصوير المشاهد المتبقية بفيلم «أهل الكهف»، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين، وكان آخر أعمالها ضيفة شرف في فيلم «ساعة إجابة»، الذي يعرض حالياً في دور السينما.

غادة عادل
محمد هنيدي
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