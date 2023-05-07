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شيخة الجابري تكتب: الحب باللمس وحكايات الأمس

شيخة الجابري تكتب: الحب باللمس وحكايات الأمس
8 مايو 2023 01:12

تقول آخر أخبار الذكاء الاصطناعي، والتقنية المتطورة الواردة والتي تتوالى على مدار الساعة، إن اليابان تختبر تقنية جديدة تقوم على التواصل بالتلامس أو «الحب اللّمْسي» وهي أول تكنولوجيا تقوم على ملامسة المشاعر والأحاسيس، جاء ذلك في تقرير نشرته مجلة «اليابان بالعربي- نيبون تايمز» في فبراير الماضي، وتسمى هذه التقنية الجديدة «Feel Tech»، وهي تقرّب المسافات، وتفتح الحدود، وتُلغي الحواجز بين البشر، وتقوم على إرسال اهتزازات تقنية تنقلها أجهزة الكمبيوتر عبر تقنية الاتصال بالكاميرا، حيث تستطيع الأم ملامسة كفوف ووجه ابنها البعيد عنها بملايين المسافات من الأميال في حالة شعورية فارغة من الشغف والحياة، كما تستطيع في الفترة اللاحقة أن تشتري ما تشاء من الأسواق عبر اختيار الألوان، وملامسة البضائع بشكل تقني مذهل يحاكي الواقع، في ثورة تقنية خامسة، بينما نحنُ لم نفق بعدُ من آثار الثورات السابقة.
هذا التقدم الهائل في مجال الذكاء الاصطناعي الذي يتطور يوماً بعد يوم، إنّما جاء لتسهيل الحياة على البشر لكنه في الوقت ذاته، وفي بعضٍ منهُ يُلغي أجمل القيم والملامح في النفس الإنسانية التواقة إلى الاتصال المباشر، ودفء المشاعر، والالتقاء بالعيون كما كان الشعراء يتغزلون في حبيباتهم، و«أربع سنين نتطالع بالعيون» أو قول جرير «إن العيون التي في طرفها حور قتلنَنا ثم لم يحيين قتلانا».
في المستقبل القريب لن يكون هناك مجال للتخاطب بالعيون، أو التنبيه بنظرة واحدة من أمٍ توجّه رسالة مباشرة لابنتها كما كانت أمهاتنا «يحَمْرن عيونهن» يحفظهن الله، ولن يكون هناك مجالٌ لأن يحتضن الوالد ابنه ويمزّق ضلوعه شوقاً ومحبةً ولهفة، الزمن القادم هو زمن التصحر والجفاف العاطفي، ما لم يعمل الجميع على حفظ مكانة الحب والنزعة البشرية الطبيعية باتجاه الحياة الصاخبة بالمشاعر، وغرس كل ذلك في وجدان ودواخل وأعماق الأبناء، وإلاّ لن نسمع إلاّ قُبلٌ من وراء شاشات، وزغاريد من أجهزة نقالة باردة.
في التقنية الجديدة ستكون السماء مفتوحة للتواصل من نوع مختلف يُلغي المسافات والقيم والمثل العليا، الأمر الذي سيُشكّل منعطفاً قيميّاً خطيراً، سيُقرّب كل ما يمكن أن نتصوره من سلوكيات ما لم تقُم الأسر والمؤسسات المعنيّة بحماية أبنائها وتجسير الهوة العاطفية بمزيد من التواصل داخل الأسرة، ونشر الحب الحقيقي، لا الحب باللمس الذي يمكن أن يفرض نفسه علينا شئنا ذلك أم أبينا، ولا نقول إلا اللهم احفظنا مما هو قادم من قتل للمشاعر والعاطفة باسم التطور التكنولوجي، والذكاء الاصطناعي.

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شيخة الجابري
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