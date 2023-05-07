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مآدب غداء وحفل موسيقي غداة تتويج الملك تشارلز

مآدب غداء وحفل موسيقي غداة تتويج الملك تشارلز
7 مايو 2023 17:41

يشارك البريطانيون الأحد في في مآدب غداء بين الجيران، قبل إحياء حفل موسيقي كبير في قلعة وندسور، غداة تتويج الملك تشارلز الثالث وقرينته الملكة كاميلا.
بعد عدة أيام من التدريبات وحفلات الاستقبال وحفلات الحديقة ومراسم تتويج مهيبة في كاتدرائية ويستمنستر، يدعو الزوجان الملكيان البالغان 74 و 75 عامًا إلى حفل استقبال خاص في قلعة وندسور (غرب لندن) الأحد قبل حضور حفل موسيقي يقدمه الممثل هيو بونفيل، بطل مسلسل «داونتون آبي»، أمام 20 ألف متفرج.
وسيحيي الحفل المغنيان الأميركيان ليونيل ريتشي وكاتي بيري وعازف البيانو الصيني لانغ لانغ ومغني الأوبرا الإيطالي أندريا بوتشيلي وجوقة تضم أكثر من 300 شخص من مشارب مختلفة. لكن لم يرد وجود أي من الوجوه الفنية البريطانية.
ومن المقرر أن يظهر الممثل توم كروز في فيديو، كما أُعلن عن مشاركة ويني الدبدوب الذي سيسير على خطى دبّ بادينغتون، وهو شخصية معروفة في قصص الأطفال البريطانية ظهر في فيديو وهو يحتسي الشاي مع إليزابيث الثانية في افتتاح حفل اليوبيل الماسي للملكة في يونيو 2022.
ودُعي البريطانيون الإثنين، وهو عطلة رسمية مُنحت خصيصًا بمناسبة التتويج، للمشاركة في أعمال تطوعية لكن الزوجين الملكيين لم يخططا لأي ظهور علني.
وفوض أفراد آخرون من العائلة المالكة حضور «مأدبة الغداء الكبرى» وحفلات الحي المقررة في البلاد الأحد.

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المصدر: وكالات
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تشارلز
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