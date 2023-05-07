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دنيا

لأول مرة.. الموافقة على لقاح مضاد لهذا الفيروس

تعبيرية
7 مايو 2023 17:32

وافقت إدارة الغذاء والدواء الأميركية على أول لقاح لفيروس «الجهاز التنفسي المخلوي» (RSV) للاستخدام في الولايات المتحدة.
وتمت الموافقة على الدواء، المسمى «أريكسفي» للاستخدام من قبل الأشخاص الذين يبلغون من العمر 60 عاماً أو أكثر، للوقاية من (RSV)، وفق تقرير نشره موقع «سكاي نيوز».
ما هو فيروس «الجهاز التنفسي المخلوي»؟
هو فيروس يسبب التهابات في الرئتين والمجرى التنفسي والإصابة به شائعة للغاية لدرجة أن معظم الأطفال يكونون قد أصيبوا به قبل بلوغهم العامين، ويمكن أن يصيب الفيروس البالغين أيضا، أما بالنسبة للبالغين والأطفال الأصحاء الأكبر سنا، فإن أعراض الفيروس تكون خفيفة، وعادة تشبه أعراض الزكام، وعادة ما تكون تدابير الرعاية الذاتية هي كل ما يلزم لتخفيف الشعور بالمرض.
خطورة الفيروس
لكن مدير مركز البيولوجيا التابع لإدارة الغذاء والدواء الأميركية بيتر ماركس، قال: «كبار السن، لا سيما أولئك الذين يعانون حالات صحية خاصة، مثل أمراض القلب أو الرئة أو ضعف جهاز المناعة، معرضون لخطر كبير للإصابة بأمراض خطيرة ناجمة عن فيروس RSV».
وتابع: «تعد الموافقة على أول لقاح RSV إنجازاً مهماً للصحة العامة، للوقاية من مرض يمكن أن يهدد الحياة ويعكس التزام إدارة الغذاء والدواء الأميركية المستمر بتسهيل تطوير لقاحات آمنة وفعالة للاستخدام في الولايات المتحدة».
فوائد اللقاح
وأجرت إدارة الغذاء والدواء الأميركية دراسة سريرية مستمرة وعشوائية خاضعة للتحكم الوهمي، لضمان سلامة وفعالية «أريكسفي» لجرعة واحدة للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عاماً أو أكثر، وفقاً لشبكة «فوكس نيوز» الإخبارية.
ومن بين 25 ألف مشارك في الدراسة، تلقى نصفهم اللقاح وتلقى نصفهم دواء وهمياً.
وقالت إدارة الغذاء والدواء الأميركية، إن «اللقاح قلل بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض مرتبطة بـRSV، بنسبة تتراوح بين 82.6 و94.1 بالمئة».

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الجهاز التنفسي
أمراض الجهاز التنفسي
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