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فتاة تبلغ من العمر 11 عاماً تستعد لتسلق أعلى قمة في أفريقيا

جبل كليمنجارو
7 مايو 2023 17:11

تستعد ري بانو، وهي فتاة يابانية تبلغ من العمر 11 عاماً، لتسلق جبل كليمنجارو، أعلى قمة في أفريقيا.
تسلق جبل كليمنجارو البالغ ارتفاعه 5895 متراً في تنزانيا هو ما «حلمت به دائماً» المتسلقة الشابة التي تعيش في كوفو بمحافظة ياماناشي بوسط اليابان، بحسب وكالة أنباء «جيجي برس» اليابانية.
وتأمل ري ووالدتها في السفر إلى أفريقيا في وقت مبكر من هذا الصيف، إذا تمكنتا من تأمين الأموال للرحلة. ومحافظة ياماناشي هي موطن جبل فوجي وبعض أعلى قمم الجبال في اليابان.
وأصبحت ري من محبي الجبال عندما شاركت في حدث محلي لتسلق الجبال وهي في الرابعة من عمرها.
وكبرت ري لتذهب للتسلق حتى في طريق عودتها من الحضانة، وأكملت وهي في سن السابعة مساراً بطول 43 كيلومتراً على امتداد سلسلة جبال ياتسوجاتاكي التي تمتد عبر محافظتي ياماناشي وناجانو.
وتقول ري دائماً إنها ترى أن الجبال «مثل الحديقة».
ويعد الاستمتاع بالمناظر الطبيعية والطعام بعد التسلق إلى القمة هو الشيء الأكثر جاذبية في تسلق الجبال بالنسبة لطالبة الصف السادس الابتدائي.

 

 

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المصدر: وكالات
اليابان
جبل كليمنجارو
أفريقيا
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