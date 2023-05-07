بن سابر.. يشدو «وصال الحب»

الرياض (الاتحاد)

أعلن الفنان زايد بن سابر، عن أغنيته الجديدة التي ستصدر قريباً بعنوان «وصال الحب»، والتي تنتمي إلى لون الشيلات السعودية المتجددة بالموسيقى، الذي قدمه بن سابر من قبل عبر أغنية «بس وينه»، كما أطلق مؤخراً أغنية باللون العراقي بعنوان «أحس براحتي»، ألحان وتوزيع أحمد حداد، وكلمات حسين الشريفي، ومكساج استديو الوطن.

وقال بن سابر: أعتقد أن فن الشيلات وصل إلى مراحل متقدمة ويجب علينا مواكبة الأغنية الخليجية بشكل عام، وتطوير فن الشيلات والوصول به إلى جميع شرائح المجتمع، موضحاً أن أغنية «بس وينه»، على سبيل المثال، مزجت بين الأغنية وفن الشيلات، وظهرت بقالب جديد وصل للمستوى المطلوب، ويحرص بن سابر خلال الفترة القادمة على التنويع والتغيير المستمر فيما يقدمه، ويتمنى أن تكون أغنيته «وصال الحب» في مستوى عال يرضي كافة الأذواق.