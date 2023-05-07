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تويتر تدرس تقديم خدمة بيع المحتوى الصحفي بالتجزئة

شعار منصة تويتر
7 مايو 2023 10:46

يسعى إيلون ماسك مالك ورئيس شركة منصة التواصل الاجتماعي الأميركية تويتر لتقديم خدمة جديدة تسمح للقراء بشراء المقالات والمواد الصحفية على الموقع المختلفة بالتجزئة.


وقال ماسك إن الخاصية الجديدة ستتيح لمستخدمي منصة تويتر دفع مقابل المادة الصحفية أو المقالة التي يريدون قراءتها فقط  دون الحاجة لدفع اشتراك شهري أو سنوي في الموقع الذي ينشر هذه المادة.
وأضاف أن الخاصية "ستتيح للمستخدمين الذين لا يريدون دفع اشتراك شهري، قراءة مقالة واحدة مثلاً مقابل دفع رسم  سيكون أعلى من متوسط سعر قراءة المقالة ضمن الاشتراك الشهري".


يذكر أن السنوات الماضية شهدت ظهور بعض الخدمات التي كانت تتيح للمستخدمين قراءة موضوعات أو مقالات بشكل منفرد مقابل دفع مبلغ محدد، لكنها فشلت في جذب أعداد كافية من القراء.
من الناحية النظرية سيكون من الأسهل لمستخدمي تويتير الوصول إلى المقالات التي يمكن دفع مقابل قراءتها والتي قد تكون موجودة على مواقع يزورها هؤلاء المستخدمون نادراً.

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ودخل ماسك الذي استحوذ على شركة تويتر في أكتوبر الماضي مقابل حوالي 44 مليار دولار في نزاعات عديدة من وسائل الإعلام خلال الشهور الستة الماضية.


كما دخلت منصة تويتر في أزمة مع وسائل الإعلام العامة بسبب قرار ماسك إضافة عبارة "ممولة من الحكومة" أو "تابعة للدولة" إلى صفحات حسابات هذه الوسائل، مما دفع العديد من وسائل الإعلام الكبيرة إلى وقف حساباتها على المنصة.
وفي الأسبوع قبل الماضي اضطرت تويتر لحذف هذه العبارات بعد اعتراضات وسائل الإعلام العامة في عدد من الدول.

المصدر: وكالات
تويتر
إيلون ماسك
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