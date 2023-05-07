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درجات حرارة غير مسبوقة في فيتنام

درجات حرارة غير مسبوقة في فيتنام
7 مايو 2023 10:00

أعلنت السلطات الفيتنامية أن درجة حرارة قياسية بلغت 44,1 درجة مئوية سجلت السبت في محطة الأرصاد الجوية في شمال البلاد.


وذكر المركز الوطني للأرصاد الجوية المائية أن درجة الحرارة هذه سجلتها محطة تابعة له في مقاطعة ثان هوا (وسط الشمال).

وتتجاوز درجة الحرارة هذه الرقم القياسي الوطني السابق البالغ 43,4 درجة مئوية وسجل في 20 أبريل 2019 في منطقة هونغ خي في مقاطعة ها تين.
وقال الخبير في علوم المناخ نغوين نجوك هوي "هذا رقم قياسي مقلق في سياق تغير المناخ والاحتباس الحراري".

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يختلف مناخ فيتنام بين الشمال والجنوب لكن البلد بأكمله يشهد حالياً أشهر الحر.


وقال نغوين نجوك هوي "أعتقد أن هذا الارتفاع سيتكرر ويؤكد أن النماذج المناخية القصوى تبدو صحيحة".
وبرهن العلماء على الاحتباس الحراري يؤدي إلى تفاقم الظروف الجوية القاسية. 

المصدر: وكالات
فيتنام
الاحتباس الحراري
درجة الحرارة
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