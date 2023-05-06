شرطة أبوظبي تحتفي بـ «الموهوب الإماراتي»

أبوظبي (الاتحاد)

احتفل مركز إدارة المواهب بقطاع الموارد البشرية بشرطة أبوظبي، بمناسبة «يوم الموهوب الإماراتي»، والذي يصادف السادس من مايو سنوياً، وذلك بالتعاون مع مركز إسعاد العاملين والإيجابية الوظيفية، تقديراً لدور الموهوبين الريادي في مجالات العمل الشرطي والأمني.

واستعرض الحفل تجربة مركز إدارة المواهب الريادية المتميزة في اكتشاف ورعاية المواهب، عبر إعداد برامج تأهيلية متخصصة لتنمية واستثمار مواهبهم، والاستفادة منها في تحقيق رؤية ورسالة شرطة أبوظبي وتحقيق التوجهات في مواجهة التحديات القائمة والمستقبلية.

وأوضح الرائد عبدالله سالم الفلاحي مدير مركز إدارة المواهب، أن المركز يسعى دائماً لاكتشاف ورعاية المواهب، ويعمل على تحقيق أهداف وتطلعات القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ضمن الأولوية الاستراتيجية والتي تركز على «الاستثمار الأمثل للمواهب ورأس المال البشري».