إبداعات 49 فناناً في «جنون الكرتون» بأبوظبي

فاطمة عطفة (أبوظبي)

يسلط معرض «جنون الكرتون 3» المقام في المجمع الثقافي التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، بمشاركة 49 فنانا، الضوء على نماذج من الأعمال المختلفة التي أنتجت في الرسوم الكرتونية العربية من القرن التاسع عشر، وحتى يومنا هذا، مثل مجلات الرسوم الكرتونية التاريخية، بالإضافة إلى إنتاجات الرسوم الكارتونية اليابانية الشهيرة التي تمت دبلجتها إلى اللغة العربية في ثمانينيات القرن الماضي.

وقالت سمية السويدي، المشرفة على المعرض، إن التحضير للمعرض استغرق أكثر من ثلاثة أشهر حتى تم إنجازه من خلال العودة إلى المجلات والفيديوهات، إضافة إلى أن عملية التواصل مع الفنانين أخذت وقتا لإنجاز ما تم من لوحات فنية تناسب المعرض.

وتتوقع السويدي إقبالاً كبيراً على المعرض، وذلك بسبب مشاركة العديد من الفنانين من جميع الجنسيات المتواجدة في دولة الإمارات، بالإضافة إلى أهمية الفكرة فنياً وتاريخياً.

من جهتها، تقول الفنانة عائشة يوسف العسيري، إن العمل تم الشغل عليه مع رسامي كاريكاتور مواطنين ومقيمين في الدولة، موضحة أن كل فنان منهم أنجز إبداعاته سواء رقمياً أو يدوياً، وكل عمل يختلف عن غيره.