لعب وجد مع «الربوت الرسام»

الشارقة (الاتحاد)

خلال دقائق من التركيز والاهتمام، بدأ عدد من الأطفال في «مهرجان الشارقة القرائي للطفل» خوض تجربة لتصميم ابتكار «الربوت الرسام»، باستخدام أقلام الألوان وأكواب الفلين ومحركات صغيرة وبطاريات لألعاب الأطفال. استمع الأطفال المشاركون في ورشة احتضنها ركن العلوم في «مهرجان الشارقة القرائي للطفل»، لشرح مفصّل عن فكرة «الروبوت» وكيفية تنفيذه بأبسط الوسائل. وتقول سارة مزهر، مقدمة الورشة: «تعتمد فكرة الروبوت على توصيل الكهرباء في البداية ثم تثبيت قطعة من الخشب على فلين، لتبدأ بالدوران وتحريك الروبوت بـ»الاهتزاز«، ثم رسم لوحة باستخدام أقلام الألوان المثبتة به».