وصفة سحرية لصناعة «ناروتو»

الشارقة (الاتحاد)

قدّم مامورو ياكوتا، مبتكر شخصية الرسوم المتحركة «ناروتو» اليابانية الشهيرة، وصفته السحرية لرسم وتصميم روبوتات عملاقة وأبطال خارقين من مختلف الأنواع والأشكال، وكيفية تكييفها ضمن مسلسلات المانغا والأنمي، للمشاركين في «مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة». لفت يوكوتا، خلال ورشة حملت عنوان»طريقة رسم الروبوتات العملاقة وأبطال الأنيمي الخارقين»، أنظار الجمهور بجلسة رسم حيّة بقلم الرصاص وسط جو تفاعلي نابض بالحياة، مقدماً جانباً من خبرته ومسيرته المهنية، حيث عمل مخرجاً ورساماً في العديد من أفلام ومسلسلات الرسوم المتحركة الشهيرة عالمياً.