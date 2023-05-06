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مسابقات ومحاضرات لعمال جبل علي

مسابقات ومحاضرات لعمال جبل علي
7 مايو 2023 01:05

دبي (الاتحاد)

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شاركت مبادرة «الروح الإيجابية»، ومركز شرطة جبل علي، ضمن فعاليات ترفيهية توعوية للعمال في منطقة جبل علي، نظمتها موانئ دبي العالمية، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، بحضور أكثر من 300 عامل، تقديراً لجهودهم ودورهم المهم في الحركة التنموية.
تأتي الاحتفالية في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على الاهتمام بهذه الشريحة التي تلعب دوراً مهماً في جعل الحياة أفضل، وحرصاً على توعيتهم بحقوقهم وتوفير بيئة عمل مناسبة لهم، ليتمكنوا من تأدية مهامهم وزيادة إنتاجيتهم.
وتضمنت الفعاليات مسابقات ترفيهية وألعاباً رياضية متنوعة، وعروضاً للخيالة والكلاب البوليسية، وعروضاً للفرقة الموسيقية لأكاديمية شرطة دبي، والدوريات الأمنية السياحية.

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