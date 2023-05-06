أول «بودكاست» للأطفال باللغة العربية.. مغامرات في اللوفر

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

بهدف تنشئة جيلٍ من متذوقي وعُشّاق الفن، أطلق «متحف اللوفر أبوظبي»، الأربعاء الماضي، سلسلة «بودكاست» جديدة باللغة العربية، تحت عنوان «مغامرات في المتحف»، يأتي ذلك في سياق الجهود التي يبذلها المتحف لتوفير تجارب مبتكرة وتفاعلية لأفراد المجتمع، وتتميز السلسلة المُعدّة خصيصاً للأطفال، والمستوحاة من الأعمال الفنية المعروضة بالمتحف، بسلاستها ومحتواها التشويقي والتفاعلي.

تعتمد فكرة الـ «بودكاست» على استخدام آلية سرد القصص، باعتبارها إحدى الوسائل الممتعة لصقل مهارات التفكير الإبداعي لدى الأطفال، حيث تُروى خلالها مجموعة من القصص الخيالية التي ألّفها نخبة من الكُتّاب الإماراتيين البارزين منهم نادية النجار، عائشة الهاشمي، نورة الخوري وميثاء الخياط، وقد استمتع الأطفال من 6 إلى 10 سنوات، بحلقات «بودكاست - مغامرات في المتحف»، التي سجلها مجموعة من فناني التعليق الصوتي وتخللها مؤثرات صوتية ومقطوعات موسيقية، أُعدّت خصيصاً لتناسب الأطفال، كما نظم المتحف، أنشطة لطلاب «روضة الجيل» ومدرسة «إنترناشونال كوميونتي» في أبوظبي، بهدف التواصل مع جيل جديد من عشاق الفن من فئة الأطفال.

حلقة وصل

وحول رؤية وهدف سلسلة الـ«بودكاست»، قالت إيمان الحمادي، ضابط الوساطة والتفسير في «متحف اللوفر أبوظبي»: تركز «مغامرات في المتحف» على الاستعانة بأسلوب سرد القصص باعتبارها طريقة ممتعة وجاذبة للأطفال، حيث نأمل من خلالها إنشاء حلقة وصل بين الأطفال والأعمال الفنية، وأن نتمكن من التواصل مع جيل جديد من عُشّاق الفن، ونظراً لأن التواصل المجتمعي يمثل ركيزة أساسية في كل أعمالنا، فإننا نعتقد أن هذه السلسلة من الـ«بودكاست» ستكون طريقة مميزة ومبتكرة لتحقيق هذا الهدف.

قصص خيالية

وأضافت الحمادي: تُعد «مغامرات في المتحف» أول سلسلة «بودكاست» باللغة العربية في المنطقة، مُستوحاة من الأعمال الفنية المعروضة في «متحف اللوفر أبوظبي»، تستهدف الأطفال الناطقين بالعربية، لتسرد لهم مجموعة من القصص الخيالية، وقد ألّف هذه السلسلة نخبة من الكُتاب الإماراتيين، وتم تسجيلها بأصوات مجموعة من المعلقين الصوتيين، مع إضافة المؤثرات الصوتية والمقطوعات الموسيقية، كاشفة أن سلسلة الـ «البودكاست» ستكون متاحة في مايو 2023 على جميع منصات عرض الـ«بودكاست»، بما فيها Apple Podcasts، Google Podcasts، Anghami، Spotify، Deezer، وCastbox.

ترسيخ المعلومة

شددت عائشة الظاهري، ضابط تعليم في «متحف اللوفر أبوظبي»، على أهمية التعليم بالمشاركة، وقالت: بعد استماع الأطفال إلى القصص والتعمق فيها، واطلاعهم على العمل الفني محور الـ«بودكاست»، يأتي التفاعل مع أحداثها عبر الأسئلة والأجوبة، الأمر الذي يسهم في تعزيز المعلومة وترسيخها.

6 حلقات

أوردت إيمان الحمادي، ضابط الوساطة والتفسير في «متحف اللوفر أبوظبي»، أن «مغامرات في المتحف» يتكون من 6 حلقات، كل حلقة عبارة عن قصة مستوحاة من عمل فني في المتحف، يختاره الكاتب ويسرده بطريقة مشوقة وخيالية، بحيث لا تتجاوز حلقة الـ«بودكاست» 15 دقيقة، موضحة أنه يتم العمل حالياً على مجموعة أخرى من القصص، التي سيتم إطلاقها لاحقاً.