إيمان العاصي: «دلال» أرهقتني

محمد قناوي (القاهرة)

أشاد النقاد وكثير من المشاهدين بالممثلة المصرية إيمان العاصي، على دورها في مسلسل «جعفر العمدة»، وبتألقها في تقديم شخصية «دلال» الزوجة الشريرة والأقرب إلى قلب «جعفر» (محمد رمضان)، حيث كشفت الحلقات الأخيرة عن أنها سبب المشاكل والأزمات التي تلاحق زوجها.

قالت إيمان، إن «دلال» من أصعب أدواري حيث أرهقني كثيراً، فقد اعتاد الجمهور أن يراني في الأدوار الرومانسية والفتاة الرقيقة، بعد أن حصرني المخرجون في تلك النوعية، مما عطلني فنياً، ولكن المخرج محمد سامي اختارني لأداء الدور فأعجبني للغاية. وأوضحت أن «دلال» تتسم بقوة جعلتها تتخطى كل التقاليد والأعراف، فهي شخصية معقدة، وغنية بالتفاصيل والانفعالات والمشاعر، ولديها مساحة تمثيل واسعة تتحرك فيها. وأضافت العاصي: توقعت نجاح المسلسل والشخصية، ولكن لم أكن أتوقع أن يكون بهذه الضجة، فالجمهور أطلق عليّ لقب «الحسناء الشعبية» وأحب حالة الحب بين دلال وجعفر. وقالت إيمان إنها ضد نموذج تعدد الزوجات الذي قدمه العمل وأرفضه بشدة، فهو غير جيد على كل المستويات، ولا أستطيع أن أتقبله، ولا أقبل برجل متزوج لأنني غيورة للغاية. وتنتظر العاصي عرض فيلمها «في عز الضهر» خلال الموسم الصيفي، والذي انتهت من تصويره قبل فترة، وشاركت في بطولته مع المصري الهوليوودي مينا مسعود وشيرين رضا، وتدور أحداثه في إطار «الأكشن» حول عصابة دولية.