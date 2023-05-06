أحمد العسم يكتب: الرياضة الإماراتية.. الفائز الأول

سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة.. شكراً لحضورك الكبير وهدوء ابتسامتك التي أضفتها برضا من القلب وتركت انطباعاً رائعاً في قلب كل محب في دولة الإمارات، بلد التسامح والإنجاز.. شكراً سمو الشيخ منصور.. أسعدت وسعدت بك جماهير الكرة الإماراتية وجميع محبي كرة القدم والرياضة الإماراتية.. مشاعرك الصادقة وعطاؤك للاعبين كافة وأنت تشكرهم وتهديهم منجزهم الرياضي الأهم بكأس لكل واحدٍ منهم، والشكر موصول إلى الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد كرة القدم على حُسن التنظيم.

وكما قال صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة: لو كان بيدي لوضعت كأسين لـ«الشارقة» و«العين».

ومع صافرة حكم اللقاء، كان هناك فائز واحد، «الإمارات»، بحب أبنائها وتقبلهم بروح رياضية.. لم يكن هناك خاسر، بل سعيد ومتقبل برضا نفس، التكريم وسام على الصدور، وإهداء أغلى الكؤوس «كأس رئيس الدولة»، وكأس للجماهير التي حضرت وشجعت الفريقين.. هنأت اللاعبين مع حديث وابتسامة من سمو الشيخ منصور أجمل الذكريات.

«تبسمك في وجه أخيك صدقة»، وابتسامة الشيخ منصور تقرّب القلوب من بعض دائماً، والأرواح في لقاء دائم، كما أن العفوية الصادقة تقربنا من بعض، لنقول ما نشعر به تجاه من كرسوا وقتهم وجهدهم لخدمة الوطن الغالي، وأناروا بثقتهم أعمدة الروح.. يقربها الأمل للضوء، ويجدد فيها الحماس، ويرسل إلى النفوس ومدرجات الملعب هتافاً واحداً: «تحيا الإمارات.. عاش الوطن»، رافعين علم الدولة.. انتماؤهم للإمارات بابتسامة شكلت منعطفاً، وبعثت برسالة بأن في بلدنا الكل منتصر والجميع على القمة.. قربتنا الابتسامة، خلصتنا من التعصب وضغط المباراة.

لم تنتهِ المباراة، بل بدأ عهد جديد حين استقر بحلة جديدة بتوافد الجماهير على المنافسة الرياضية، مقتنعين بأنه لا غالب ولا مغلوب.. كل الأندية لها أحلامها، والجماهير لها أمنيات.. مبارك للفائز، وحظاً أوفر للفائز الآخر.

شكراً الشيخ منصور، «الابتسامة هي خلق الله/ شفاء القلوب/ ماء يحتاجه الناس/ هي التصالح مع النفس/ عيون القلب/ سبب الروح وأسبابها/ السعي إلى السعادة/ الابتسامه تقدم على طبق الرضا/ من ذهب/ نظرة تفاؤل..».

«كأس رئيس الدولة: الجمعة 2023/4/28».. الفائز الأول.. الرياضة الإماراتية، والإنسان المحب، والإماراتي الفائز بالكأس: (الشارقة - العين/ العين - الشارقة)، والجماهير الرياضية الكروية، والملاعب الإماراتية الخضراء.