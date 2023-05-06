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رحيل الكاتب الفرنسي سوليرس تاركاً 80 مؤلفاً

رحيل الكاتب الفرنسي سوليرس تاركاً 80 مؤلفاً
6 مايو 2023 21:55

توفّي عن 86 عاماً الكاتب الفرنسي فيليب سوليرس، على ما أفادت السبت دار «غاليمار»، ناشرة أعمال الراحل الذي كان من أبرز وجوه المشهد الأدبي الفرنسي لأكثر من نصف قرن.
رحل سوليرس تارما وراءه أكثر من 80 مؤلفاً، من بينها عدد من الروايات.
تولى فيليب سوليرس (وكنيته الأساسية جوايو)، المولود في 28 وفمبر 1936 في «تالانس» قرب مدينة بوردو بجنوب غرب فرنسا لعائلة من الصناعيين، تأسيس وإدارة عدد من المجلات.
ونشر سوليرس روايته الأولى بعنوان Une curieuse solitude («وحدة غريبة») وهو في الثانية والعشرين. بعد ثلاث سنوات، أي في عام 1961، حصلت روايته الثانية Le Parc («المتنزه») على «جائزة ميديسيس» المرموقة.
وشارك سوليرس عندما كان كاتباً شاباً واعدأً، في تأسيس المجلة الأدبية Tel Quel («تِل كِل») في ربيع 1960.
في 1982، أسس مجلة جديدة هي L'Infini («لنفيني») وأصبح أيضاً عضواً في لجنة القراءة ثم مدير مجموعة في دار «غاليمار» المرموقة للنشر.

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