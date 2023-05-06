لغز إلقاء كمية كبيرة من المعجنات يحيّر الشرطة الأميركية

تجري شرطة إحدى مناطق نيوجيرزي تحقيقاً في لغز محير يتمثل في العثور على مئات الكيلوغرامات من المعكرونة بصورة غير قانونية، داخل غابة صغيرة في الولاية المحاذية لنيويورك.

تعود الحادثة، التي تناولتها وسائل الإعلام المحلية والوطنية في الولايات المتحدة مؤخرا، إلى الأسبوع الفائت، بعدما نشر شخص، كان يتنزه في المنطقة، صوراً عبر موقع فيسبوك تظهر أكواماً من المعكرونة مرمية في غابة صغيرة وتحديداً على حافة مجرى مائي في مدينة "أولد بريدج" المحاذية لمدينة نيويورك.

أشار هيمانشو شاه، المسؤول في البلدية، في بريد إلكتروني تلقته وكالة فرانس برس، إلى أنّ "مئات الكيلوغرامات من المعكرونة غير المطبوخة أُفرغت من عبواتها وأُلقيت على حافة المجرى المائي".

وبمجرد التحقق من صحة الصور التي انتشرت عبر مواقع التواصل، أرسل موظفون من البلدية وعناصر من الشرطة إلى مكان الواقعة.

ويسكن نيوجيرزي، المحاذية لولاية نيويورك، عدد كبير من المجموعات المتحدرة من أوروبا كأميركيين من أصل إيطالي. ويقول 17% من سكانها إنهم يتحدرون من إيطاليا.

وفي أقل من ساعة، جُمعت هذه الكميات من المعكرونة التي بدأت تتعفن، بحسب البلدية التي أكدت أن الشرطة المحلية فتحت تحقيقاً بالواقعة.

ولم يعرف، حتى الآن، أي تفسير لهذه الحادثة المحيرة.