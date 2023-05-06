جورج خباز.. يمثّل بالألماني

علي عبد الرحمن (القاهرة)

يخوض الممثل اللبناني جورج خباز أولى تجاربه بالسينما الألمانية من خلال فيلم «يونان»، حيث يجسد شخصية «يوسف» الكاتب العربي المنفي من وطنه ويقرر الاستقرار بإحدى الجزر المنعزلة ويرغب في الانتحار، إلى أن يلتقي سيدة يعيش معها قصة تثنيه عن قراره.

العمل تأليف وإخراج أمير فخر الدين، وتشارك في بطولته الممثلتان الألمانيتان هانا شيغولا وسيبل كيكيلي، والسوري باسم ياخور.

ومن جانب آخر، أعرب جورج عن سعادته برد الفعل الإيجابي حول شخصية «عزيز» التي جسدها في المسلسل الشامي «النار بالنار»، والذي عُرض ضمن سباق رمضان الماضي، تلك الشخصية الانطوائية التي تعاني من العديد من الاضطرابات بسبب فقدانه لأبيه منذ الطفولة، ونشأته مع عمه صاحب الطباع القاسية.

عن الانتقادات الفنية التي وجهت للعمل، أوضح خباز أن العمل كان بمثابة إلقاء حجر في المياه الراكدة وتسليط الضوء على طبيعة العلاقات التي شهدها المجتمع اللبناني إبان حقبة السبعينيات، وتأثير ذلك عليه في ظل ما يعانيه من آثار اقتصادية وسياسية صعبة.