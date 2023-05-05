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7 منازل للمشاهير.. مزارات سياحية

7 منازل للمشاهير.. مزارات سياحية
6 مايو 2023 01:12

ترجمة: عزة يوسف 
تحولت بعض المنازل التي يمتلكها نجوم ومشاهير إلى مزارات، حيث يمكن زيارتها والمبيت فيها أيضاً، حسبما نشر موقع Insider الأميركي، ومنها:

فرانك سيناترا
يمكنك الآن استئجار منزل المغني الأميركي فرانك سيناترا في مدينة بالم سبرينغس بولاية كاليفورنيا، والذي يتألف من 4 غرف و6 حمامات، ويحتوي على قطع من مسيرة الفنان واستوديو تسجيل خاص به.

جوني كاش
يمكنك التجول بصحبة مرشدين في منزل طفولة المغني والكاتب الأميركي جوني كاش، وهو مشيّد على طراز المزرعة في منطقة دايس بولاية أركنساس، وقد عاش فيه كاش حتى تخرجه في المدرسة الثانوية.

ألفيس بريسلي
تحوّل منزل المغني الأميركي ألفيس بريسلي في مدينة ممفيس بولاية تينيسي إلى متحف عام 1982، ويضم 8 غرف نوم و4 حمامات، إلا أن الطابق العلوي محظور على الزوار، لذا يمكن فقط التجول في الأسفل.

دوللي بارتون
أُقيمت حديقة نسخة طبق الأصل من منزل طفولة المغنية والمؤلفة الأميركية دوللي بارتون في ولاية تينيسي، حيث نشأت في منزل خشبي مؤلف من غرفتين مع والدها و11 من أشقائها.

برنس
المنزل السابق للمغني والعازف الأميركي «برنس»، في تشانهاسن بولاية مينيسوتا، وكان الاستوديو الخاص به أيضاً، وقد تحوّل إلى متحف وساحة للغناء.

جودي غارلاند
يقع منزل الممثلة والمغنية الأميركية جودي غارلاند، في غراند رابيدز بولاية مينيسوتا، وتحوّل إلى متحف عام 2003، ويُعرض فيه الحذاء الذي ارتدته عندما مثلت دور «دوروثي» في فيلم «ساحر أوز».

لويس أرمسترونغ
تحوّل منزل العازف ومغني الجاز الأميركي لويس أرمسترونغ في مدينة نيويورك إلى متحف تم افتتاحه عام 2003، ويحتوي على صور وأدوات وجوائز ورسائل عبر مسيرته في موسيقى الجاز.

ألفيس بريسلي
جودي غارلاند
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