الحوارات العابرة تزيد السعادة!

د. شريف عرفة

نحن كائنات اجتماعية حتى إن لم نعترف لأنفسنا بذلك. لهذا يحسّن التفاعل الاجتماعي مع الآخرين من حالتنا النفسية، إذ يبدد الشعور بالوحدة ويزيد الرضا عن الحياة بشكل عام. حتى لو كان لشخص انطوائي لا يطيق الاجتماعيات، فإنه لو تذكر أسعد لحظات حياته، سيجد أنه كان وقتها بصحبة شخص ما!

محادثات يومية

لا يقتصر تأثير العلاقات في الحياة على المدى البعيد، بل إن التفاعلات الاجتماعية العادية كالانخراط في محادثة بسيطة، لها تأثير فوري ملحوظ في تحسين الصحة النفسية. هذا ما رصدته دراسة جديدة تحمل عنوان «يمكن للمحادثات الجيدة أن تزيد من الرفاهية اليومية»، نشرت مؤخراً في الدورية العلمية «كوميونيكيشن ريسيرش»، أجراها البروفيسور جيفري هول أستاذ دراسات التواصل بجامعة كانساس، وزملاؤه..

قام الباحثون بثلاثة تجارب على مئات المشاركين، حيث جعلوهم يتجالسون ويتبادلون الحديث في موضوعات متنوعة ليتم تقييم حالتهم النفسية بعد ذلك.. على أن يكون التواصل بينهم يتبع واحداً من هذه الأساليب:

- السؤال عن الأخبار والأحوال

- المزاح والضحك..

- إجراء محادثة هادفة في موضوع عميق..

- إظهار المودة والدعم..

- إظهار التقدير واحترام رأي المتحدث..

- المديح الشخصي

- مجرد الاستماع الجيد!

ليعرفوا ما هو الموضوع الأفضل في تحسين الصحة النفسية!

في رأيك..

أي واحدة من هذه الطرق لها تأثير أكبر في تحسين الحالة النفسية؟

باختصار، كانت نتيجة هذه الدراسة هي أن كل الطرق مفيدة بلا استثناء. المهم أن تتبادل الحوار الودي مع صديق ما، في أي موضوع!

لكن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد.. فالمدهش أن هذا التأثير لا يقتصر على الحديث مع الأصدقاء فقط.. فالحوار مفيد حتى لو اقتصر الأمر على مجرد الاستماع - دون كلام - لشخص غريب عنك ولا تعرفه!

قيمة الحوارات العابرة!

لا يحب أغلب الناس الحديث مع الغرباء لعدد من الأسباب.. منها إقناع أنفسنا أن هذا الحديث بلا فائدة.. إذ أن الإنسان غالباً ما يقلل من شأن ما يعرفه الآخرون، وبالتالي لا يجد الدافع الكافي للانخراط في حوار مع الحلاق أو سائق التاكسي.. لكن يقول العلماء إن هذا الاعتقاد غير صحيح بالضرورة، بل يحدث العكس في أغلب الحالات.

حتى العلاقات السطحية العابرة يمكنها أن تكون مفيدة. أعني التحدث مع الشخص الجالس بجوارك في المواصلات، أو في غرفة الانتظار، أو الزميل الذي تصادفه في المصعد، أو سائق التاكسي أو الحلاق... تكشف دراسة حديثة أن هذه اللحظات القليلة من تبادل الحوار مع مثل هؤلاء الأشخاص يمكن أن يفيد صحتك النفسية!

كيف ذلك؟

يعطي الحديث مع الغرباء الكثير من المكاسب النفسية.. منها على سبيل المثال: الاستمتاع بالحوار، وتقليل الشعور بالوحدة، وزيادة المعرفة.

ففي سلسلة من التجارب النفسية، أجراها باحثون من جامعتي شيكاجو وويسكانسون-ماديسون، نشرت في دورية «PNAS» وجدوا أن «التحدث مع الغرباء غني بالمعلومات بشكل مدهش!» كما ينص عنوان الدراسة!

لو فكرت في الموضوع، ستجد أنك حين تتحدث مع شخص لا تعرفه، فإن هذا التفاعل الاجتماعي سيعطيك معلومة ما أو يضيء لك جانباً من الحياة أو يلهمك بفكرة لم تكن في الحسبان.. الحديث مع الغرباء متعة يعرفها الاجتماعيون والفضوليون، وكذلك الأدباء وكتاب السيناريو، وكل من يريد أن يرى جديدا أبعد من تفاصيل حياته..

باختصار، الحوار العابر مع شخص غريب يمكنه أن يكون ممتعا ومسليا ومثيرا للاهتمام، يقلل الشعور بالوحدة والغربة ويزيد من معرفتك بوجهات نظر توسع من رؤيتك للحياة.. وما لكل ذلك من دور في زيادة السعادة - الرفاه، حسن الحال النفسي - وتحسين صحتنا النفسية بشكل عام.

يبدو أن العالِم الشهير «بيل ناي» كان محقا حين قال:

كل شخص في هذا العالم، يعرف شيئاً لا تعرفه!