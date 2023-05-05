د. شريف عرفة يكتب: فن العلم

في لقاء جمع الموسيقار محمد عبد الوهاب بالكاتب مصطفى محمود، كان الأول يفتخر بأنه يخدم الإنسانية عن طريق إبداعه الفني.. بينما كان الثاني يرى هذا كلاماً إنشائياً والأهم هو العمل الخيري الذي يفيد الناس حقاً.

انتشر على الـ «سوشيال ميديا»، فيديو لمصطفى محمود يحكي هذا الكلام ليلقى حفاوة شعبوية وتأييداً طاغياً من الآلاف.. فلسبب ما لا ينظر للفن كعمل حقيقي، بل إن الناس بنبغي أن يتوبوا عنه ليفعلوا شيئاً مفيداً.. في المخيلة الشعبية يعتبر الطبيب أهم من الفنان، والعلم أهم من الفن، والقول بأن «الموسيقى غذاء الروح» ضرب من العبث والهزل.

فما رأيك؟ هل ترى الفنان أقل شأناً من العالم حقا؟

تذكرت لقاء عبدالوهاب بمصطفى محمود حين قرأت ذلك الخبر: باحثون في معهد لايبنيز بألمانيا، اكتشفوا نوعاً جديداً من المركبات الكيميائية القاتلة للفطريات، فقرروا تسميتها على اسم فنانهم المفضل «كيانو ريفز» الذي يفتك بأعدائه في الأفلام!

هذا مثال شديد الوضوح، لدور الفن في صياغة خيال العلماء أنفسهم.. للفن دور في تلطيف حياة الباحث الذي يقضى حياته وسط العينات والميكروسكوبات في سباق محموم للنشر العلمي كي لا تفصله الجامعة، وغالباً لا يجد العائد المادي الكبير كأغلب الأكاديميين.. يمكنك تخيل حياة هذه الباحث حين يعود لبيته ويشاهد فيلما يجدد نشاطه ويشحذ خياله.. فالحقيقة أن الفن هو ما يعطي للحياة طعما للكثيرين وسط دوامة الحياة الطاحنة.. تصفي ذهنك وأنت تسمع موسيقاك المفضلة في نهاية يوم شاق وأنت تشرب الشاي، أو تتابع مسلسلك المفضل الذي ينزعك من تفاصيل أعبائك اليومية..

التسلية ليست رفاهية، لأن زيادة المشاعر الإيجابية ضرورة لتحسين صحتنا النفسية.. فهل من الأخلاقي حقا أن نسلب الناس حقهم في هذا الجانب الوجداني من حياتهم ليظلوا أسرى لمهامهم اليومية الجافة؟ هل من الأخلاقي سلبهم حق الخيال الذي يجمل قسوة الواقع؟ دعهم يشاهدون بطلهم المفضل يقاتل الأعداء، أو يضحكون مع تلك المسرحية الهزلية، أو يسرحون بخيالهم مع هذه الأغنية أو تلك.. هذا يعوض متاعبنا ويمنحنا لحظات من السمو فوق مشاكلنا.. لدرجة شجع العلماء علي إطلاق اسم نجمهم المفضل على قاتل الفطريات الجديد!

ليس الفن بعيداً عن العلم، بل هما من نفس المنبع.. كلاهما يعتمد على الإبداع لا التكرار.. كلاهما تقدمي ملول يتطلع لخلق شيء جديد لا اجترار ما تكرر سلفاً.. بل كثيراً ما يقود الفن دفة العلم.. كيف؟

كل اختراع حديث بدأ كخيال في رواية أو فيلم ما: الذكاء الاصطناعي، السيارات ذاتية القيادة، شاشات اللمس، والسفر للفضاء «منذ أوائل الأفلام السينمائية: رحلة إلى القمر- 1902».. إذ لم يكن أي اختراع ليوجد أصلاً لو لم يبدأ كحلم خيالي زُرع في عقل الباحث، عن طريق رواية أو فيلم أو حكاية تجعله يعتاد توسيع أفق تفكيره لأبعد من حدود الممكن في الواقع الحالي.

مِن هنا نفهم نصيحة آينشتاين الثمينة. حين سألته امرأة: كيف أنمي ذكاء ابني؟ كان رده:

اجعليه يقرأ قصصاً خيالية.. ثم يقرأ قصصاً خيالية.. ثم يقرأ قصصاً خيالية!