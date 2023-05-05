«سوق المرفأ» يطلق أنشطة الربيع

يدعو «سوق المرفأ»، أكبر سوق مكيّف على الواجهة البحرية في «جزر دبي»، الزوار إلى المشاركة في مجموعة من الأنشطة التي تمتد حتى 7 مايو الجاري. وسوف تضفي هذه الأنشطة المجانية أجواءً من التشويق والتسلية ترضي مختلف الأعمار، إذ تشهد مجموعة من المنافسات في لعبة الشطرنج وعروضاً للسيارات.وتشهد الفعاليات إمكانية المشاركة في بطولة الشطرنج، وتشهد المنافسة حصول المشاركين الفائزين على جوائز نقدية وعينية وقسائم هدايا.

وتشهد الواجهة البحرية إطلاق العديد من العروض المتنوعة التي توفرها محال بيع المأكولات والمشروبات في السوق التايلاندي، بالإضافة إلى الاستمتاع بالموسيقى الحية حتى وقت متأخر من الليل.

تبدأ البطولة بجولة إقصائية في 5 مايو، يليها الدور نصف النهائي في 6 مايو والنهائيات في 7 مايو من الساعة 2:00 بعد الظهر حتى الساعة 10:00 ليلاً.

ويحظى عشّاق السيارات بفرصة مشاهدة معرض خاص يضم مجموعة من السيارات الرائعة المعروضة، وفرصة الفوز بجوائز تشمل «الأفضل في المعرض» و«اختيار الجمهور» و«أفضل سيارة كلاسيكية».