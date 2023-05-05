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تذكارات تتويج الملك تشارلز تشهد طلباً غير مسبوق

نموذج من الورق للملك تشارلز وزوجته خلال التأهب لمراسم التتويج في لندن
5 مايو 2023 13:13

شهدت مبيعات تذكارات التتويج لتشارلز الثالث، طلبا غير مسبوق حيث يسعى المشترون للحصول على تذكار دائم لهذه المناسبة.

وذكرت الشركة المصنعة للسيراميك الفاخر "هالكين ديز" أنها توقعت مبيعات تقدر بأكثر من مليون جنيه استرليني(26ر1 مليون دولار)، لمجموعاتها التي تم تصنيعها للاحتفال بتلك المناسبة ،وزادت قوتها العاملة بواقع 20%، منذ يناير الماضي، لتوفير 150 ألف منتج إضافي، حسب وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" اليوم الجمعة.

وقالت مديرة الشركة، باميلا هاربر "شهدنا طلبا غير مسبوق على مجموعتنا التي انتاجها بمناسبة التتويج". وأضافت "بوصفنا حاملا لأمر ملكي وموردا تاريخيا وحيدا للأعمال الفنية للأسرة الملكية البريطانية.، فإننا نشهد دائما ارتفاعا في المبيعات، خلال المناسبات الملكية".

وتابعت "غير أن تتويج الملك، حقا مناسبة ذات أهمية كبيرة وقد تلقينا سيلا من الطلبات". وأضافت "للاستعداد لذل ، قمنا بزيادة قوتنا العاملة بواقع 20% منذ يناير الماضي، ووفرنا 150 ألف منتج إضافي لمجموعاتنا المصنعة خصيصا بمناسبة التتويج".

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