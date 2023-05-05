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الملك تشارلز يوجه تنبيهاً لجميع ركاب القطارات في بريطانيا

الملك تشارلز يوحه تنبيهاً لجميع مرتادي محطات مترو أنفاق لندن
5 مايو 2023 12:48

طالب ملك بريطانيا تشارلز الثالث، ركاب القطارات على الأرصفة في جميع أنحاء البلاد بـ"الانتباه للفجوة" بين الأرصفة والقطارات عند الركوب. وذكرت مجموعة "ريل دليفري" الصناعية أن تشارلز والملكة كاميلا سجلا إعلانا، يتم إذاعته بين الجمعة والاثنين، في كل محطة للسكك الحديدية، بمختلف أنحاء بريطانيا وجميع محطات مترو أنفاق لندن، حسب وكالة الأنباء البريطانية "بي.إيه.ميديا" اليوم الجمعة.

و"في الرسالة، يبدأ الملك بإبلاغ الركاب: أنا وزوجتي نتمنى لكم ولأسركم تتويجا مدهشا في عطلة مطلع الأسبوع". وبعد ذلك تقول كاميلا "أينما  تسافرون، نأمل أن تستمعوا برحلة آمنة وممتعة".

وتختتم الرسالة بإضافة تشارلز: تذكروا، يرجى الانتباه للفجوة". وكان قد تم تسجيل الرسالة في "هايجروف" في وقت سابق هذا العام، من قبل فريق الصوت من "هيئة النقل في لندن". وتحذيرات "الانتباه للفجوة" شائعة في متروأنفاق لندن.

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المصدر: وكالات
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لندن
مترو لندن
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