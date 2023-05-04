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نجم يبتلع كوكباً

نجم يبتلع كوكباً
5 مايو 2023 01:15

باريس (أ ف ب)

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شهد نجم يقع بالقرب من كوكبة العقاب تضخّماً غير متناسق نظراً إلى كونه قديماً، جعله يبتلع كوكباً كان قريباً جداً منه، وفقاً لعلماء راقبوا الظاهرة للمرة الأولى.
وسبق لهؤلاء العلماء أن رصدوا مؤشرات لمثل هذا الحدث، وقال الباحث في معهد «كافلي» كيشالاي دي، إن ما كان ينقصهم هو رصد النجم لحظة  الابتلاع تحديداً.. وبدأ الأمر عندما راقب كيشالاي نجماً يلمع أكثر من المعتاد بمئة مرة لمدة عشرة أيام، وقال: «الأمر بدا وكأنه اندماج نجوم، لكن تبيّن أن النجم أطلق كمية من الطاقة أقل بألف مرة مما ينتج عن الاندماج».

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