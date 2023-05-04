الجمعة 5 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

صحراء ليوا في بوستر «ديون»

صحراء ليوا في بوستر «ديون»
5 مايو 2023 01:15

أبوظبي (الاتحاد)
ظهرت صحراء ليوا الخلابة في الإعلان الترويجي للفيلم العالمي «ديون: الجزء الثاني»، وتمكن عشاق السينما العالمية من التعرف على جماليات صحراء أبوظبي وطبيعتها الساحرة.

ووقع اختيار «ليجندري بيكتشرز»، الشركة المنتجة لفيلم «ديون» الحائز 6 جوائز أوسكار، على كثبان صحراء ليوا لتصوير «ديون: الجزء الثاني»، وأمضت في تصويره 27 يوماً بين شهري نوفمبر وديسمبر من العام الماضي.

أخبار ذات صلة
«المسعود للسيارات» شريكاً استراتيجياً لـ «سباق دلما التاريخي»
هزاع بن زايد: قواتنا المسلحة صمّام الأمن والأمان ومصدر الفخر والاعتزاز

وتتألق صحراء الإمارة مرة أخرى على شاشات السينما العالمية كموقع تصوير مثالي للكوكب الرملي الشهير «أراكيس» في رائعة المخرج دينيس فيلنوف المقتبسة عن الرواية الأكثر مبيعاً للكاتب فرانك هربرت.

صحراء ليوا
الإمارات
ديون
أبوظبي
آخر الأخبار
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
الإمارات
مدينة برجيل الطبية في أبوظبي: نركز على بناء مستقبل أكثر صحة للمجتمع عبر تقديم رعاية طبية عالمية المستوى للأطفال
24 ابريل 2023
نموذج من الورق للملك تشارلز وزوجته خلال التأهب لمراسم التتويج في لندن
دنيا
تذكارات تتويج الملك تشارلز تشهد طلباً غير مسبوق
اليوم 13:13
«المسعود للسيارات» شريكاً استراتيجياً لـ «سباق دلما التاريخي»
الرياضي
«المسعود للسيارات» شريكاً استراتيجياً لـ «سباق دلما التاريخي»
اليوم 13:00
طحنون بن زايد
الإمارات
طحنون بن زايد: ذكرى توحيد قواتنا المسلحة رمز لوحدة الوطن وقوة إرادته
اليوم 12:56
«مجموعة سيتي» تستحوذ على نادي باهيا البرازيلي
الرياضي
«مجموعة سيتي» تستحوذ على نادي باهيا البرازيلي
اليوم 12:54
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©