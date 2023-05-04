صحراء ليوا في بوستر «ديون»

أبوظبي (الاتحاد)

ظهرت صحراء ليوا الخلابة في الإعلان الترويجي للفيلم العالمي «ديون: الجزء الثاني»، وتمكن عشاق السينما العالمية من التعرف على جماليات صحراء أبوظبي وطبيعتها الساحرة.

ووقع اختيار «ليجندري بيكتشرز»، الشركة المنتجة لفيلم «ديون» الحائز 6 جوائز أوسكار، على كثبان صحراء ليوا لتصوير «ديون: الجزء الثاني»، وأمضت في تصويره 27 يوماً بين شهري نوفمبر وديسمبر من العام الماضي.

وتتألق صحراء الإمارة مرة أخرى على شاشات السينما العالمية كموقع تصوير مثالي للكوكب الرملي الشهير «أراكيس» في رائعة المخرج دينيس فيلنوف المقتبسة عن الرواية الأكثر مبيعاً للكاتب فرانك هربرت.