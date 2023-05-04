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دراسة: بعض التوصيات لم تحد من تفشي كورونا

أطفال يرتدون كمامات في صف دراسي
4 مايو 2023 23:30

كشف تقرير جديد أن بعض التوصيات الإضافية لمكافحة فيروس كورونا المستجد خلال جائحة كوفيد-19 لم تكن فعالة.
صدر التقرير عن معهد الصحة والرفاهية في فنلندا ونُشر في مجلة BMC Public Health. تناول التقرير مدى فعالية السياسة المتبعة في المدن والقائمة على ارتداء الأقنعة بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و12 عاماً خلال خريف عام 2021.
وجد الباحثون أن التوصيات الأكثر حذراً، الخاصة بارتداء الكمامة لدى أطفال المدارس الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و12 عاماً، كانت غير فعالة في الحد من تفشي مرض كوفيد- 19 بين عموم السكان.
في خريف عام 2021، كانت هناك توصية على الصعيد الوطني في فنلندا تتمثل في استخدام أقنعة الوجه في المدارس للتلاميذ الذين تبلغ أعمارهم 12 عاماً فما فوق. أوصت بعض المدن بأقنعة الوجه للتلاميذ الأصغر سناً حتى العاشرة من العمر.
قارن الفريق ظهور حالات من مرض كوفيد في فترات 14 يوماً على مدى أربعة أشهر بين الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 7 إلى 9 سنوات، وبين 10 إلى 12 عاماً، وبين 30 إلى 49 عاماً.
حصل الباحثون على أرقام الإصابات بالمرض من السجل الوطني للأمراض المعدية التابع للمعهد الفنلندي للصحة والرعاية، حيث أبلغت مختبرات الأحياء الدقيقة السريرية عن جميع اختبارات سارس-كوف-2 الإيجابية، بما في ذلك معلومات مثل تاريخ الميلاد والجنس ومكان الإقامة.
لم تمكن المقارنة بين اتجاهات المرض على مدى أربعة أيام بين العاصمة الفنلندية هلسينكي ومدينة توركو بين الفئات العمرية للأطفال 10 إلى 12 عاماً و7 إلى 9 أعوام و30 إلى 49 عاماً من العثور على أي تأثير إضافي مكتسب جراء ارتداء الأقنعة في المدرسة بين الفئات العمرية للأطفال غير المطعمين (10-12 عاماً مقابل 7-9 أعوام).
لم تستطع الدراسة الحصول على بيانات حول مدى دقة استخدام الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و12 عاماً، لأقنعتهم في المدرسة، أو نوع الأقنعة التي يمكن استخدامها أو حتى الامتثال للتوصية مقارنة بالتوصيات الوطنية الأقل صرامة. يشير المؤلفون إلى أن هذه الدراسة أجريت خلال متغير «دلتا» وقد لا تكون صالحة للمقارنة مع متحور «أوميكرون» أو متغيرات أخرى.
في حين أن توصيات المدينة (أي المطبقة خارج إطار المدرسة) بشأن ارتداء الكمامة لفئة الأطفال، لم تؤد إلى انخفاض أكبر في الحالات، خلص الباحثون إلى أن هذا قد يشير إلى أن حالات كوفيد في المدارس تعكس فقط العدوى المجتمعية بدلاً من أن تعكس انتشار المرض في المدارس.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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