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«كلمات» يحفز خيال الأطفال برسومات على الجدران

«كلمات» يحفز خيال الأطفال برسومات على الجدران
5 مايو 2023 01:15

يعكس تصميم جناح «مجموعة كلمات» في مهرجان الشارقة القرائي للطفل، توجه الدار لتقديم تجربة مختلفة للزوار، تستهدف مخاطبة مخيلة الأطفال عبر عرض مجموعة رسوم مختارة من الكتب التي أصدرتها، على سقف وجدران جناحها في المهرجان.
ويهدف تصميم الجناح إلى دفع الأطفال للتأمل وتحفيزهم على عيش التجربة والدخول في أجواء الكتب التي تظهر رسومها على جدران الجناح، وبينها رسومات للفنان فادي فاضل من كتاب «عائلتي هي الدنيا» للمؤلفة راما قنواتي، ورسوم للفنانة نادية روميرو من كتاب «كم تشبهني» لمؤلفته سارة عبدالله، ورسوم للفنانة آشلي شقير من كتاب «جدائل خضراء» للكاتب مهند العاقوص.

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