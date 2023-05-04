ممثلون ومخرجون: «الأفضل» مسؤولية

تامر عبد الحميد (أبوظبي) - علي عبدالرحمن (القاهرة)

أعرب مجموعة من الممثلين والمخرجين الذين حصدوا المراكز الأولى بأعمالهم الدرامية في رمضان الماضي، في فئة الدراما الخليجية والعربية، ضمن استطلاع جريدة «الاتحاد» لدراما رمضان 2023، الذي أطلقته عبر حسابها الرسمي بـ«انستغرام»، عن فخرهم بلقب «الأفضل»، بعد منافسة قوية مع عدد كبير من الأعمال الدرامية في «الماراثون الرمضاني»، موجهين شكرهم لـ«الاتحاد» الصحيفة العربية الرائدة، التي تنفذ استطلاعاً سنوياً مميزاً، يبرز بكل شفافية ومصداقية آراء الناس حول مسلسلهم وممثلهم المفضل.

المخرج سيف الشيخ نجيب، الذي تولى إخراج مسلسل «بو حظين» الذي عُرض على شاشة «قناة الإمارات»، أعرب عن فخره بهذا التميز والتفرد الذي حققه العمل في رمضان الماضي، وحصده المركز الأول في استطلاع «الاتحاد»، على الرغم من الزخم الدرامي في «الماراثون الرمضاني»، موضحاً أن «بو حظين» ناقش العديد من القضايا الاجتماعية في قالب كوميدي هادف، وسلّط الضوء على حياة الأجداد في الماضي، من خلال التركيز على التراث البحري، من غوص وصيد وبحث عن اللؤلؤ، إلى جانب استعراض جزء كبير من الفنون الشعبية والرياضات البحرية.

سعادة غامرة

ولفت نجيب إلى أنه شعر بسعادة غامرة بتعاونه مع كوكبة من أبرز نجوم الكوميديا في الإمارات، سواء المخضرمين أو الشباب، ومنهم جابر نغموش وسعيد سالم وجمعة علي وموسى البقيشي وعلي التميمي ومروان عبد الله صالح، الذين تعاونوا معه باحترافية لإظهار عمل يستحق المشاهدة، مؤكداً أن النص الذي كتبه المؤلف إسماعيل عبد الله كان مختلفاً في الدراما المحلية، إلى جانب الإنتاج المميز الذي تولته «أبوظبي للإعلام»، والمساندة والدعم الذي وفرهما المنتج المنفذ سعيد سالم لكل فريق العمل.

نجيب الذي تولى إخراج العديد من الأعمال الدرامية الإماراتية في السابق، اعتبر أن الاستطلاعات التي تنفذها الوسائل الإعلامية المهمة، التي تتمتع بمصداقية وشفافية عالية وقراء من مختلف أنحاء الوطن العربي مثل جريدة «الاتحاد»، تدفع كل صناع الدراما من حصدوا المراكز الأولى إلى تقديم الأفضل، وفي الوقت نفسه يكون بمثابة احتفاء وتكريم من قبل الجمهور، على ما قدمه من تميز في السباق الدرامي الأشهر.

مسؤولية كبيرة

الممثل القدير سعد الفرج الذي تصدر في الاستطلاع المركز الأول لمسلسله «منزل 12»، وحصد لقب «أفضل ممثل خليجي» عن دوره في العمل، اعتبر أن استطلاع «الاتحاد» دافع للعطاء والاستمرارية للممثل بتقديم الأعمال المتميزة، واختياراته المتفردة والدقيقة لأدواره التي يجسدها، لافتاً إلى أن اختيارات الجمهور بلقب الأفضل سواء في الأعمال الدرامية أو اختيارهم الممثل الأفضل، مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الممثل، بتقديم أعمال مماثلة في الجودة والمضمون بل وأعلى.

وأعرب الفرج عن سعادته البالغة بأن يتعاون مع مجموعة من أبرز ممثلي الدراما في الإمارات والخليج، ومنهم فاطمة الحوسني وأمل محمد ومحمد العلوي وعبد المحسن القفاص، في تنفيذ هذا العمل المختلف، الذي ضم خطوط درامية عميقة تمزج بين الألغاز والتشويق، ووجه شكره لـ«الاتحاد» على اهتمامها الدائم بالدراما العربية عموماً، والخليجية خصوصاً، ومصداقيتها في تناول الموضوعات وتنفيذ الاستطلاع الدرامي السنوي.

دعم وشكر

الممثلة منى زكي التي حصدت لقب أفضل ممثلة مصرية عن دورها في مسلسل «تحت الوصاية» الذي نال ردود أفعال إيجابية من قبل المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، أعربت عن سعادتها الكبيرة باللقب، وقالت إن الاختيار بمثابة تتويج لمسيرتي الفنية وحضوري الرمضاني، وأشكر قراء «الاتحاد» الصحيفة الرائدة في الوطن العربي على نتيجة الاستطلاع الذى يشارك فيه عدد ضخم من متابعيها عبر منصات التواصل الاجتماعي، كما أوجه الشكر أيضاً للجمهور الإماراتي الداعم لي، المحب للفنون بشكل كبير.

وأوضحت منى أن نجاح مسلسل «تحت الوصاية»، يعود إلى اكتمال عناصره الفنية، بدءاً من الحبكة الدرامية وتسليط الضوء على قصص كفاح المرأة في المجتمع المصري، وما تعانيه من صعوبات بسبب بعض القوانين، إلى جانب الرؤية الفنية القوية للمخرج محمد شاكر خضير، الذي يجيد استخدام أدوات الممثل بشكل احترافي، لإظهار الرسالة الفنية للعمل وتوصيلها للمشاهد بطريقة سلسلة، بالإضافة إلى زملائها الذين أبدعوا في رسم شخصياتهم الفنية بحرفية.

قضية إنسانية

عن حصد مسلسل «تحت الوصاية» المركز الأول في استطلاع «الاتحاد»، أكد المخرج محمد شاكر خضير أنه سعيد باختيار العمل كأفضل مسلسل مصري قصير، معتبراً أن نجاح العمل يعود إلى تميزه في استعراض قضية إنسانية وتسليط الضوء على معاناة النساء بسبب قانون الوصاية على الأبناء والمال بعد وفاة أزواجهن، بالإضافة إلى التركيز على النماذج النسائية المحاربة وخوضها العديد من المهن، وعلى الرغم من الصعوبات التى تواجه النساء، إلا أنهن يتخطين المستحيل.

بوابة رسمية

بعد تصدر مسلسله «جعفر العمدة» المركز الأول، وحصد لقب أفضل ممثل مصري عن دوره في مسلسل «جعفر العمدة»، وجه الممثل محمد رمضان شكره إلى صحيفة «الاتحاد» التي يعتبرها بوابته الرسمية للجمهور الإماراتي. وقال: لم أتوقع النجاح الجماهيري الذي حصده المسلسل، ويرجع ذلك إلى الحبكة الدرامية لواقع البيئة الشعيبة وحالة الجدل حول البطل الشعبي، فشخصية «جعفر» كانت تمر بالعديد من التحديات والصعوبات، ذلك الرجل القوي، المزواج، وصاحب الكلمة الواحدة بمجال عمله، الذي يبحث عن ابنه المفقود.

رسالة فنية

أعرب المخرج محمد سامي عن سعادته بأن يحصد «جعفر العمدة» المركز الأول، كأفضل مسلسل مصري في استطلاع جريدة «الاتحاد» لدراما رمضان 2023، وقال: سعدت بتصدر المسلسل الاستطلاع ومنصات التواصل الاجتماعي، فقد حرصنا على تقديم وجبة درامية متكاملة العناصر، بجانب الرسالة الفنية فى مناقشة بعض الظواهر السلبية بالمجتمع ومنها تعدد الزوجات والربا في التجارة، واصفاً العمل مع محمد رمضان بالممتع، خصوصاً بعدما حققا معاً نجاحات سابقة في «البرنس» و«الأسطورة».