ياس باي ووترفرونت.. الوجهة العصرية

نسرين درزي (أبوظبي)

تحتل «ياس باي ووترفرونت» الواقعة عند الجهة الجنوبية من جزيرة ياس، مركزاً جاذباً ضمن الوجهات الترفيهية الراقية والمتنوعة في أبوظبي. ووسط إطلالاتها البانورامية الآسرة على الواجهة المائية، تُعتبر الوجهة من أبرز العناوين السياحية التي يتردد عليها السكان والزوار في مختلف المواسم لاستكشاف الأنشطة المبتكرة والاستمتاع بأفضل تجارب الحياة العصرية في الإمارة. ويأتي هذا كله بالتوازي مع الأعمال الفنية المتفردة التي تنتشر على طول الممشى.

الممشى

مع كل مناطق الجذب التي تتمتع بها «ياس باي ووترفرونت» على مقربة من المدن الترفيهية والمرافق الحيوية على جزيرة ياس، يُعتبر الممشى الفسيح، أبرز ما يميزها ولاسيما لمحبي نزهات الهواء الطلق والتقاط الصور بزوايا مبتكرة تساعد هواة التصوير والمؤثرين الاجتماعيين على إنتاج محتوى لا يشبه سواه. إذ يتألق الموقع بخلفيات أخاذة على المياه الفيروزية للخليج العربي، ويحتضن مجموعة من المطاعم والمقاهي والردهات المختلفة، كما توفر الوجهة باقة متنوعة من تجارب الترفيه والصحة واللياقة والرياضات المائية، وسواها الكثير من الأنشطة التي تضمن للضيوف قضاء تجربة متكاملة.

3 مفاهيم

عند زيارة «ياس باي ووترفرونت» يحتار الضيف من أين يبدأ جولته، وأي ردهة يختار ليستريح مع العائلة والأصدقاء. فالمكان عامر بالمرافق التي توفر نخبة من مفاهيم الطعام العالمية، بما فيها «ذا تريلوجي»، الذي يقدم 3 مفاهيم طعام مميزة: «زيرا وسيدهارتا وبشرى». وتنتشر على طول الممشى عدة ردهات لافتة بديكوراتها وقوائمها بينها: آسيا، باراديسو، أكيبا دوري، لوك ستوك آند باريل، لا كارنيتا، هانتر آند باريل، ذا لايت هاوس، ودايكان إيزاكيا، والنادي الشاطئي الأول في المنطقة كافيه ديل مار. وكلها مرافق تتميز بجودة خدماتها العالية التي تضمن للزوار الاستمتاع بالعديد من الخيارات الأولى من نوعها في أبوظبي مثل EL&N، و«ويرهاوس جيم»، وTOPSTRETCHING، و«آرت ماركت».

ملامح فنية

قضاء الوقت هنا وسط التنوع الخدماتي، لا يقتصر على الترفيه وتذوق المأكولات من المطابخ العالمية وحسب، وإنما المشاركة في الأنشطة المجتمعية التي تستضيفها الوجهة، واستكشاف ملامحها الرئيسة، وأبرزها الأعمال الفنية العملاقة المسترخية عند الواجهة وداخل الماء، والتي تدخل البهجة إلى قلوب الضيوف. إذ تحتضن «ياس باي ووترفرونت» 12 عملاً فنياً استثنائياً تضفي الكثير من السحر والألق على الوجهة العصرية، وتتنوع هذه الأعمال بين اللوحات الجدارية مثل لوحتي «فاتسباترول» و«مونكي بيرد صب ستيشن»، والأعمال التشكيلية مثل «فلاور بيرنت آند تشايلد» للفنان تاكيشي موراكامي، و«الأيام الأخيرة» للفنان KAWS. ويُعتبر العمل الفني «إيميرجنغ مان» واللوحات الجدارية باسم «آرت بينتنغ لاب»، من الأعمال البارزة التي تمنح الضيوف لمحة مهمة عن المشهد الفني الثري في أبوظبي.

تجارب متفردة

وقالت تغريد السعيد، المديرة التنفيذية لإدارة الاتصال المؤسسي وتسويق الوجهات في مجموعة ميرال: «يُسعدنا الترحيب بالضيوف في «ياس باي ووترفرونت» التي تُعتبر من الوجهات الحيوية المميزة التي توفر مجموعة واسعة من التجارب المتفردة، بدءاً من أروع الأعمال الفنية إلى خيارات كثيرة من الطعام والترفيه، والتي أسهمت كلها في ترسيخ مكانة الواجهة كوجهة عالمية للترفيه في أبوظبي. ونتطلع إلى تعزيز هذه المجموعة الاستثنائية من خيارات الطعام والترفيه وإثرائها بالمزيد من الافتتاحات الجديدة في المستقبل القريب».

فعاليات

زوار «ياس باي ووترفرونت» على موعد مع قائمة متنوعة من الفعاليات التي تستضيفها الوجهة على مدار العام، مثل الأمسيات الفنية المتميزة، وجوائز الأكاديمية الدولية للفيلم الهندي، والعروض التي تقدمها «هايب بيست» مثل «بريد»، و«ماشا والدب»، و«مونستر جام»، ومجموعة واسعة من حفلات الربيع المميزة في «الاتحاد أرينا» والتي تعد كلها بموسم ترفيهي متفرد على جزيرة ياس.