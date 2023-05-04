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منزل جينيفر أنيستون.. أسطوري!

منزل جينيفر أنيستون.. أسطوري!
5 مايو 2023 01:15

أبوظبي (الاتحاد)
يتميز منزل الممثلة الأميركية جينيفر أنيستون (54  عاماً) بأنه فاخر وأسطوري وتقدر قيمته بأكثر من 15 مليون دولار، ويقع في مدينة مونتيسيتو، بناه الشهير مارك مايلز، واشترته أنيستون من الإعلامية أوبرا وينفري. يضم 5 غرف نوم و6 حمامات، ويحتوي على صالة للألعاب الرياضية ومسبح يطل على المحيط والجبال.
واختارت أنيستون أن تُبقي مساحات شاسعة  للتجول بجانب المطبخ الخارجي ومجلس في الهواء الطلق.
وذكر موقع The Richest الكندي أن المنزل رائع التهوية، ويضم الكثير من الأبواب والنوافذ الزجاجية لدخول الضوء والاستمتاع بالمناظر الطبيعية المحيطة.

جينيفر أنيستون
أوبرا وينفري
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