"مجموعة كلمات".. تصميم إبداعي في "الشارقة القرائي"



الشارقة (الاتحاد)

عكس تصميم جناح "مجموعة كلمات" في الدور الـ14 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل، توجه الدار لتقديم تجربة مختلفة للزوار، تستهدف مخاطبة مخيلة الأطفال عبر عرضها مجموعة رسوم مختارة من الكتب التي أصدرتها، والتي تزين بها سقف وجدران جناحها في المهرجان.وهدف تصميم الجناح إلى دفع الأطفال للتأمل وتحفيزهم على عيش التجربة والدخول في أجواء الكتب التي تم تزيين الجناح برسومها، والتي تضمنت رسومات للفنان فادي فاضل من كتاب "عائلتي هي الدنيا" للمؤلفة راما قنواتي، ورسوماً للفنانة نادية روميرو من كتاب "كم تشبهني" لمؤلفته سارة عبدالله، ورسوماً للفنانة آشلي شقير من كتاب "جدائل خضراء" للكاتب مهند العاقوص، وسواها من الإصدارات الغنية من كتب الأطفال واليافعين، التي اختارت الدار أن تقدمها بأسلوب مبتكر وجذاب للجمهور.

ويظهر التصميم جناح "مجموعة كلمات" كلوحة فنية ملونة تجسد عالم الخيال والإبداع الذي تقدمه في إصداراتها المتنوعة التي استقطبت جمهوراً واسعاً من أولياء الأمور الذين زاروا الجناح برفقة أطفالهم لاكتشاف جديد الدار من الكتب التي تثري عقول أطفالهم وتزرع فيهم حب القراءة، حيث تعرض أكثر من 530 كتاباً للأطفال واليافعين من إبداعات كبار الرسامين والمؤلفين المتخصصين بأدب الطفل.