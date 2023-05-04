متحف المستقبل يستضيف «جلسات تكنولوجية»

أبوظبي (الاتحاد)

يستضيف متحف المستقبل، المنصة المعرفية لاستشراف المستقبل وتصميم أفكاره وتوفير نقاشات علمية معمقة حول اتجاهاته، سلسلة من الجلسات الحوارية حول تكنولوجيا المستقبل، تشارك فيها نخبة من الخبراء من مختلف دول العالم لمناقشة أحدث الاتجاهات والتطورات التكنولوجية نحو تحقيق مستقبل أفضل، وذلك خلال شهر مايو 2023.وتتناول الجلسات أحدث المستجدات والمعلومات بشأن عالم الميتافيرس وWeb3 والمعايير البيئية والاجتماعية ومعايير الحوكمة ESG الرقمية ومستقبل الأصول الافتراضية، لطرح الأفكار والمقترحات الملهمة على المشاركين في الجلسات.

وتشمل الجلسات جلسة بعنوان «كيف يستشرف الميتافيرس حقبة جديدة من نمو الأعمال والابتكار» تقدمها ساندرا حلو، الشريك المؤسس ومدير شركة ميتابوليس في 6 مايو 2023. وتعتبر ساندرا شخصية فاعلة في مجال تطوير Web3، وذلك ضمن عملها في تقنية البلوك تشين، وتقديمها أخيراً الميتافيرس كخدمة للشركات والأفراد مع إطلاقها لمنصة ميتابوليس.

وبما ينسجم مع استراتيجية دبي الطموحة للميتافيرس، تسعى ساندرا حلو خلال الجلسة لاكتشاف أثر التكنولوجيا المستقبلية على تغيير نمط الأعمال والحياة وفهم مناحي التقارب بين web3 والذكاء الاصطناعي AI، والميتافيرس في عصر مثير من التحول الرقمي، وكيف يمكن للجميع التواجد في عالم الميتافيرس والاستفادة منه.

ويقدم الدكتور مروان الزرعوني، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للبلوك تشين جلسة تحت عنوان «مستقبل التمويل وصناعة الترفيه» في 6 مايو 2023، يناقش خلالها تأثير الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين وWeb3 على طريقة التفكير وإنجاز المعاملات ومفهوم ملكية السلع المادية والرقمية، إضافة إلى الأسلوب الاستهلاكي لمناحي الترفيه وطرق التمويل وسواها من المحاور المهمة.

ويعتبر الدكتور مروان الزرعوني، متحدث ومستشار استراتيجي، حاصل على اعتراف دولي، وهو أحد مؤيدي تقنية بلوك تشين.

وتتخلل الجلسات جلسة تحمل عنوان «آليات تكيف رواد الأعمال مع تقنيات الميتافيرس وWeb3 والمستقبل الذي يقوده الذكاء الاصطناعي مع الاستفادة من معايير ESG الرقمية» يشارك خلالها كل من سونجو كيم، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة Sungjoo Group وMCM Holding AG، والدكتور يوهيون بارك، المؤسس والرئيس التنفيذي لمعهد DQ. وتسلط الجلسة الضوء على أهمية تركيز رواد الأعمال على المعايير والممارسات البيئية والاجتماعية ومعايير الحوكمة ESG ذات الصلة، وليس فقط على تطبيق أحدث التقنيات لتحقيق نتائج أسرع وأعلى ربحاً، مع ضرورة التمسك بالهدفين معاً، من أجل مستقبل واعد حيث أصبح التحول الرقمي الذي يقوده الذكاء الاصطناعي وWeb3 و ESG والميتافيرس، ذات أولوية كبيرة للأعمال التجارية حول العالم.

وستتحدث سونجو كيم، رائدة أعمال بارزة ومالكة العلامة التجارية MCM، وهي شركة ألمانية فاخرة لها بصمة عالمية في 43 دولة من خلال ما يزيد عن 650 متجراً، حول تغير أعمالها التجارية، لتصبح شركة رائدة في الرفاهية الذكية والاستدامة التي تحركها الميتافيرس، بينما سيتناول الدكتور يوهيون بارك سبل استفادة رواد الأعمال من المعايير البيئية والاجتماعية ومعايير الحوكمة الرقمية في تعزيز مساهمتهم في خلق مستقبل أكثر ذكاءً واستدامة للجميع.

وتشمل الجلسات جلسة بعنوان «تصميم المستقبل: تقاطع الطبيعة والتكنولوجيا» يقدمها المصمم روس لوفجروف، في 14 مايو 2023، يكشف خلالها أفكاره حول أهمية «التصميم العضوي» والإمكانيات التقنية ودورها في تشكيل المستقبل وصياغة تفاصيله في ظل التغيرات السريعة التي يشهدها العالم، حيث تساهم المحاكاة الحيوية والخوارزميات في صناعة منتجات تتمتع بشكل جميل وتتميز بالذكاء الوظيفي.