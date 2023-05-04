أشيا إسماعيل.. ضيفة «الشارقة القرائي للطفل»

الشارقة (الاتحاد)

بأسلوبها التفاعلي وحديثها الودي مع الجمهور، أعدت الشيف الهندية أشيا إسماعيل سنجر 3 أطباق متنوعة لجمهور مهرجان الشارقة القرائي للطفل من الكبار والصغار، حيث اصطحبت الجمهور خلال عرض حي في رحلة إلى 3 قارات عاشت فيها، وكشفت كيف انعكس ذلك التنقل على أصناف المأكولات التي تقدمها.ومن الأطباق التي قدمتها سنجر، «بورثو» وكباب التونة، مؤكدة أن هذه المأكولات فرصة لمنح الأطفال تجربة مشاركة أمهاتهم إعداد الطعام، لأنها سهلة وبسيطة.

وشاركت الشيف أشيا إسماعيل قصة تعلقها بالطبخ مع جمهور المهرجان، قائلة: «تعلمت من أمي وصفات انتقلت في الهند عبر الأجيال، وعندما انتقلت عائلتي من مالاوي إلى المملكة المتحدة، بدأت في تجربة المكونات الجديدة المتوفرة هناك». وذكرت أنه بعد انتقالها إلى المملكة المتحدة في العشرينات من عمرها، افتقدت طعام أمها، لذلك بدأت بإعداد أطباقها وتجريبها، كما بدأت بكتابة مدونة عن الطعام، حتى يتعرف العالم على أسرار المطبخ الهندي وسهولة إعداد أطباقه.

وكشفت أنها نشرت أول كتاب طبخ لها بعنوان «المطبخ الهندي» في أكتوبر 2018، وتم بيعه بالكامل، وأعيدت طباعته في ديسمبر 2022. كما نشرت كتاب الطبخ الثاني Saffron Swirls & Cardamom Dust في أكتوبر 2021، بينما لا تزال تعد كتابها الثالث للنشر مطلع العام المقبل.