«التانجو» ينطلق في دبي

دبي (الاتحاد)

احتفالاً بمرور 11 عاماً على نجاحه، يعود «مهرجان التانجو» في دورته الـ11 في دبي، تحت رعاية سفارة الأرجنتين في دولة الإمارات، في الفترة من 11 وحتى 14 مايو الجاري، لتقديم مجموعة من الفعاليات والأمسيات الفنية الخاصة بفن التانجو، والتي يحييها نخبة من موسيقيي ومنسقي الأغاني العالميين.



يقام المهرجان هذا العام في منتجع لابيتا، دبي باركس آند ريزورتس، وعلى مدى لياليه الـ4، يقدم أنشطة حافلة بورش العمل التفاعلية، والعروض المذهلة لكبار النجوم العالميين المشاركين، ومنهم: ماجدالينا جوتيريش، جيرمان بالايو، سيلفا ماستروتي، ومارسيلو رامر، أنجي اوردونيز ونيكولاس سامبوتشيتي، ليقدم كل منهم عروضاً موسيقية ذات طابع فريدة تجمع بين الأداء الأنيق والتناغم الموسيقي والابتكار والشغف.



وقال أوجستين مولينا أرامباري، سفير الأرجنتين لدى دولة الإمارات: يسرنا دعم «مهرجان التانجو» في دبي الذي يقام للعام الـ11 على التوالي، فهو مناسبة رائعة لإبراز جانب من تراثنا وثقافتنا الغنية في دولة الإمارات، والتي تُمثّل مُلتقى تجتمع فيه الحضارات والثقافات المتنوعة من مختلف أنحاء العالم، ونحتفل من خلاله بمجموعة واسعة من الأنشطة والفعاليات الثقافية التي تعكس العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط بين البلدين الصديقين.



وقالت مايا صليبا، أحد منظمي المهرجان: من الرائع أن نرى هذه المبادرة المتميزة تحقق نمواً سنوياً لافتاً، وترسخ مكانتها كفعالية محلية ودولية فريدة. إننا متشوقون للغاية للاحتفاء بجهودنا على مدى الأعوام الماضية خلال المهرجان، ولتقديم مجموعة من الفعاليات الخاصة.