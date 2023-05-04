زيارة لأطفال السرطان في «برجيل أبوظبي»



أبوظبي (الاتحاد)

نظمت جمعية الإمارات للسرطان فرع أبوظبي زيارة لقسم أطفال مرضى السرطان في مستشفى برجيل فرع محمد بن زايد، لإضفاء أجواء البهجة والسرور وتوزيع الهدايا على الأطفال المصابين، وذلك بمشاركة فريال آل علي مديرة فرع جمعية الإمارات للسرطان في أبوظبي وكل من أعضاء الجمعية: الدكتورة لطيفة القحطاني وعلي الأنصاري وسمية الكعبي وعبدالرحمن الهاشمي وعدد من المتطوعين.وأكدت فريال آل علي أن جمعية الإمارات للسرطان تسعى لإدخال السرور والفرحة إلى نفوس الأطفال المرضى من خلال الزيارات المتكررة وتقديم الدعم المادي والمعنوي لهم، وإقامة الأنشطة المتنوعة التي تساهم في زرع التفاؤل والأمل في نفوس الأطفال المرضى. ووجهت الشكر إلى إدارة مستشفى برجيل والطاقم الطبي المميز في قسم أطفال مرضى السرطان.

وأشارت الدكتورة لطيفة القحطاني إلى أن الهدف من الزيارة تقديم الهدايا والألعاب للأطفال، وهي مبادرة لتوفير الدعم النفسي والمعنوي وبث روح الأمل بالشفاء لديهم.

وقال الدكتور علي الأنصاري إن الجمعية تحرص على إطلاق مبادرات اجتماعية تعبر عن روح القيم الإنسانية في المجتمع الإماراتي وتحديداً مرضى السر