«دبي للألعاب والرياضات الرقمية» ينطلق في يونيو

دبي (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، عن موعد انطلاق فعاليات الدورة الثانية من مهرجان «دبي للألعاب والرياضات الرقمية»، وذلك في الفترة من 21 حتى 25 يونيو 2023، في القاعات الجنوبية لمركز دبي للمعارض، في «مدينة إكسبو دبي».

يأتي المهرجان لترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للألعاب والرياضات الرقمية، ويضم في دورته الثانية لهذا العام

مجموعة واسعة من الفعاليات، منها العرض التفاعلي interactive consumer show، وبطولات الرياضات الرقمية الإقليمية، وتحديات المؤثرين، ومؤتمر الأعمال لتحفيز الأفكار، وفعالية لتعزيز التواصل بين الشركات من جميع أنحاء العالم، إلى جانب قمة GameExpo التي تدعمها PG Connects، والتي ستكون بمثابة منتدى لقادة القطاع في المنطقة، بهدف تعزيز صناعة الألعاب وضمان نموها، إضافةً إلى إطلاق Play Beyond، وهو الحدث الذي يعقد للمرة الأولى، ويجمع مجموعة من المؤثرين العالميين في مكان واحد.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: نحن سعداء باستضافة الدورة الثانية من «مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية»، وذلك بعد نجاح الدورة الأولى التي أقيمت العام الماضي، حيث يسهم المهرجان في تعزيز مكانة دبي كأفضل مركز إقليمي للرياضات الرقمية والألعاب الإلكترونية، ويأتي استضافة دبي لهذا المهرجان في إطار النمو الذي تشهده هذه الألعاب في المنطقة، باعتبارها واحدة من أسرع أسواق الألعاب نمواً على مستوى العالم.

ويوفر المهرجان البرنامج التفاعلي التعليمي لطلبة المدارس والجامعات، الذي يُعتبر منصة واعدة لمعرفة كيف يمكن للألعاب والرياضات الرقمية رعاية الموهوبين، وتبادل الخبرات، وزيادة الوعي بالمسارات المهنية المستقبلية المبتكرة للجيل المقبل، إلى جانب إتاحة الفرصة لهم للمشاركة في تحدي «ماين كرافت التعليمي»

Minecraft Education Challenge لاستكشاف معالم دبي، فضلاً عن مسابقة MakeCode، التي تستعرض مهاراتهم في البرمجة والألعاب، مع إقامة المنافسات النهائية الكبرى مباشرة في «مدينة إكسبو دبي».

وتشهد دورة هذا العام مشاركة أكثر من 100 متحدث في قمة GameExpo 2023، إلى جانب النقاشات والمحادثات وورش العمل، وتشمل القمة أيضاً 10 مسارات بما فيها الاتجاهات العالمية، ومجموعة أدوات المطورين، وصناعة الألعاب، كما تتيح فرصة هامة للمتخصصين في هذه الصناعة إمكانية توسيع شبكاتهم، ومقابلة محترفين من كل أنحاء العالم ضمن كافة مجالات القطاع، إذ حققت القمة العام الماضي نجاحاً كبيراً بحضور أكثر من 600 مشارك من أكثر من 70 جنسية و 66 شركة.