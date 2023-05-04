جون نيفاريز: هذه «رحلتي في صناعة الرسوم المتحركة»

الشارقة (الاتحاد)

قدم جون نيفاريز، فنان الرسوم المتحركة، ومصمم شخصية البطل الخارق «سبايدر مان»، خلاصة تجربته في صناعة الأنيميشن لأكثر من 25 عاماً، ضمن دورة متخصصة بعنوان «رحلتي في صناعة الرسوم المتحركة»، أقيمت ضمن فعاليات اليوم الأول من «مؤتمر الشارقة للرسوم المتحركة»، الذي تنظمه «هيئة الشارقة للكتاب» في الفترة من 3 وحتى 5 مايو الجاري، بـ «مركز إكسبو الشارقة».



نيفاريز، فنان الرسوم المتحركة للعديد من الأفلام الناجحة التي تعاون فيها مع «ديزني» و«بيكسار» و«سوني»، من أبرزها: «كوكو» الحائز على جائزة الأوسكار العالمية، وSpider-Man: Into the Spider-Verse وThe Emoji Movie وAstro Boy، استعرض خلال الدورة أبرز التقنيات والأدوات والقواعد المستخدمة في تخصصات الصناعة.



وأشار إلى أنه بدأ مسيرته في مجال الرسم ثم انتقل إلى التصميم، وعمل مع أغلب الاستوديوهات التي تتخذ من لوس أنجلوس مقراً لها، موضحاً أنه بدأ بالعمل في القنوات التلفزيونية قبل الانتقال للعمل على الأفلام القصيرة والطويلة، بالإضافة إلى عدد من المشاريع الخاصة التي ألف فيها مجموعة من الكتب المصورة.



وأوضح نيفاريز أن فيلم «كوكو» له مكانة خاصة، فقد بدأ بفيلم درامي قبل أن يتحول إلى فيلم رسوم متحركة غنائي، وقال: عندما شاهدت الفيلم بكيت وشعرت بالفخر لأني كنت جزءاً منه، وأحسست بأنه يمثلني ويجسد أصولي المكسيكية، فأنا أعرف هذه الشخصية التي أصبح العالم بأسره قادراً على سماعها وفهمها والتعاطف معها.

وناقش نيفاريز مراحل العملية الإبداعية التي يتبعها، وقدم مجموعة من النصائح والتوجيهات والتمارين للفنانين والرسامين المشاركين، منها تمرين على خمسة رسومات مبنية على مشهد معين، لتعزيز مهارات السرد القصصي البصري، وانتقل إلى تمرين 20 لوحة مبنية على رسم معين، وغيرها من التمارين المتعلقة بالتصميم والنظرة السينمائية، وتركيب عناصر الصورة، والتقنيات التي تشكل لهم مصدر إلهام للانطلاق في رحلاتهم الإبداعية إلى عالم الرسوم المتحركة.