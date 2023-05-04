جيسون موموا في «عالم فيراري أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

قضى الممثل العالمي «جيسون موموا»، سفير شؤون جزيرة ياس، أوقاتاً استثنائية في «عالم فيراري أبوظبي»، وواجه مخاوفه على عدد من التجارب المشوقة مثل «أفعوانية فورمولا روسّا» الأسرع في العالم، ولعبة «سباق التيربو» التي انطلقت به وبضيوفه الصغار عمودياً بسرعة كبيرة عبر السقف الأحمر الأيقوني.

وحرص «جيسون موموا» الذي يعرف بحبه للمغامرة والتحدي على تشجيع ضيوفه الصغار على مواجهة الصعوبات وركوب الأفعوانية، تماماً كما يفعل الأبطال.

وقد نشر مقطع فيديو لـ«جيسون» خلال مغامراته في «عالم فيراري أبوظبي» حقق مشاهدة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتعد هذه التجربة هي الأولى ضمن سلسلة من التجارب التي يقوم خلالها سفير شؤون جزيرة ياس، «جيسون موموا»، بتعريف متابعيه ومعجبيه حول الأسلوب الأمثل للاستمتاع بالتجارب الترفيهية المختلفة التي تمتاز بها جزيرة ياس.