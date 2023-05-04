للمرة الأولى.. الولايات المتحدة تجيز استخدام لقاح مضاد لفيروس الجهاز التنفسي المخلوي

أجازت الولايات المتّحدة للمرة الأولى استخدام لقاح مضادّ لفيروس الجهاز التنفسي المخلوي المسؤول عن الإصابة بالتهاب القصيبات، لمَن تتخطى أعمارهم الستين سنة، على ما أفادت السلطات الصحية الأربعاء. وأكد المسؤول في إدارة الأغذية والعقاقير بيتر ماركس، في بيان، أنّ موافقة السلطات على استخدام لقاح "أركسفي" الذي طوّرته شركة الأدوية البريطانية "غلاكسو-سميث-كلاين" (جي اس كي)، تمثّل "إنجازاً مهماً على مستوى الصحّة العامة للوقاية من مرض قد يتسبّب في مقتل المصاب به". والفيروس التنفّسي المخلوي شائع جداً وشديد العدوى، ويتسبّب لدى الأطفال بالتهاب في القصيبات خلال فصل الشتاء. ويطال الفيروس البالغين أيضاً، وقد ينطوي على خطورة للمسنّين عندما يتحوّل إلى عدوى في الجهاز التنفسي (التهاب القصيبات أو الالتهاب الرئوي). وتستند الموافقة التي منحتها إدارة الأغذية والعقاقير للّقاح إلى تجربة سريرية شارك فيها نحو 25 ألف شخص، تلقّى نصفهم هذا اللقاح فيما تناول النصف الآخر دواءً وهمياً. وتبيّن أنّ اللّقاح فعّال بنسبة 83% في تفادي تعرّض المرضى لالتهابات في الجهاز التنفسي السفلي.



أخبار ذات صلة إطلاق نار في أتلانتا الأميركية وفرار المشتبه به مساعدات أميركية جديدة لأوكرانيا بقيمة 300 مليون دولار

المصدر: آ ف ب