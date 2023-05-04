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وفاة الفنان اللبناني إيلي شويري

وفاة الفنان اللبناني إيلي شويري
4 مايو 2023 08:23

فقد لبنان الملحن والمطرب إيلي شويري الذي أثرى الساحة الفنية على مدى ستة عقود بباقة من الأغاني الوطنية والأعمال المسرحية الغنائية.
ومنذ بداياته الفنية ترجم شويري عشقه لبلده بالأناشيد ومنها (بكتب اسمك يا بلادي) التي ألفها ولحنها عام 1973 وغناها أول مرة المطرب اللبناني جوزف عازار ومن ثم ترددت على لسان العديد من الفنانين العرب ومنهم الممثل السوري دريد لحام.

ولد إيلي شويري في بيروت عام 1939 وتزوج عام 1966 من عايدة أبي عاد التي رزق منها بثلاث بنات هن نيكول وكارول وسيلينا.
ومن أبرز أغنياته (تعلا وتتعمر يا دار) التي غنتها الراحلة صباح.
شارك مع الأخوين رحباني في أكثر من 25 عملا حيث أسندا إليه دور "فضلو" في مسرحية (بياع الخواتم) عام 1964 وفي الفيلم السينمائي الذي أخرجه يوسف شاهين في العام التالي.

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وشارك في معظم المسرحيات التي قدمها الرحبانية وعرضت على أدراج مهرجانات بعلبك الدولية من (دواليب الهوا) مع صباح إلى مسرحيات فيروز ومنها (أيام فخر الدين) و(هالة والملك) و(الشخص) و(ناطورة المفاتيح) و(صح النوم) وصولا إلى (ميس الريم).

ووصف شويري تلك الحقبة وكأنها حلم من قصص الأساطير خولته خوض أجمل التجارب الفنية فغرف من نبع الفن ورافق زمن النبلاء مع عباقرته.

 

المصدر: د ب أ
لبنان
الفن
الفنانة صباح
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