«اللوفر أبوظبي» يدشن «بودكاست» بالعربية للأطفال

أبوظبي (وام)

أطلق متحف اللوفر أبوظبي أمس مشروعه الجديد «بودكاست» باللغة العربية بعنوان «مغامرات في المتحف»، وهي مستوحاة من الأعمال الفنية المعروضة، ويأتي ذلك في سياق توفير تجارب جديدة وتفاعلية لأفراد المجتمع.

وقالت إيمان الحمادي ضابط أول الوساطة والتفسير: يستهدف البودكاست الأطفال من 6 إلى 10 سنوات المتحدثين بالعربية، ويتكون من 6 حلقات للموسم الأول، وتحكي كل حلقة قصة مستوحاة من الأعمال الفنية المعروضة، كتبها المؤلفون الإماراتيون نادية النجار ونور الخوري وميثاء الخياط وعائشة الهاشمي، وقام بتسجيلها ممثلون محترفون مع إضافة مؤثرات صوتية جاذبة للأطفال، وسيكون البودكاست متوفراً على تطبيقات: أبل بودكاست وجوجل بودكاست وانغامي وسبوتيفاي وكاست بوكس وموقع المتحف وتطبيقه.

واستقبل المتحف أمس بمناسبة إطلاق هذا البودكاست طلاباً من «روضه الجيل» ومدرسة إنترناشونال كوميونتي في أبوظبي، بهدف التواصل مع جيل جديد من عشاق الفن الصغار.