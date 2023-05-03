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«جنون الكرتون» في المجمع الثقافي

«جنون الكرتون» في المجمع الثقافي
4 مايو 2023 01:09

أبوظبي (الاتحاد)

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انطلقت في المجمّع الثقافي، التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، فعاليات معرض «جنون الكرتون 3»، ويقدم المعرض إبداعات 49 فناناً تتراوح ما بين الرسوم الكرتونية الفكاهية والساخرة والناقدة. ويسلط الضوء على الأعمال المختلفة التي أُنتجت في الرسوم الكرتونية العربية من القرن التاسع عشر وحتى الآن. ويمكن للزوار الاطلاع على مجلات الرسوم الكرتونية التاريخية، بالإضافة إلى الرسوم الكرتونية اليابانية الشهيرة المدبلجة إلى العربية في ثمانينيات القرن الماضي. 
ويحظى زوار المعرض بفرصة لقاء شخصيات وأبطال جدد، مستوحاة من الثقافات المحلية الحديثة والواقع المعاصر.

أبوظبي
الإمارات
المجمع الثقافي
الكرتون
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