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«مدينة إكسبو» تدعو للمشاركة في «أجنحة للحياة»

«مدينة إكسبو» تدعو للمشاركة في «أجنحة للحياة»
4 مايو 2023 01:09

دبي (وام) 

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دعت مدينة إكسبو دبي، أفراد المجتمع والزوار إلى المشاركة في سباق «أجنحة للحياة» العالمي عبر الرابط https://www.wingsforlifeworldrun.com، والذي ينظم في وقت واحد في أكثر من 200 موقع في أنحاء العالم الأحد المقبل.
وترحب المدينة بالرياضيين المحترفين والمبتدئين ومستخدمي الكراسي المتحركة للجري أو المشي والمشاركة في الحدث الذي يخصص ريعه بالكامل لأبحاث إصابات الحبل الشوكي.
ويبدأ السباق الذي ليس له خط نهاية تقليدي في الثالثة عصراً، وتطارد مركبة افتراضية العداءين، وتزداد سرعتها تدريجياً حتى تتفوق على كل مشارك. ويقود المشاركة رياضي ريد بول محمد البلوشي، وسفيرة «وينجز فور لايف» الرياضية المقيمة في الإمارات غادة الشيخلي.

دبي
إكسبو
إكسبو دبي
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