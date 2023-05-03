«مراود».. معرض فني في «العويس»

دبي (الاتحاد)

تنظم مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية في 10 مايو الجاري معرضاً فنياً بعنوان «مراود»، بقاعة المعارض داخل مبنى المؤسسة، بهدف تنمية التذوق الفني والبصري، عبر الارتقاء بالمستوى الفني لطلبة الجامعات والفنانين الهواة من الجنسين، ويعمل على استثمار قدراتهم وطاقاتهم الإبداعية باعتبارهم جيل المستقبل. ويقدم معرض «مراود» التحية إلى كل فنان وفنانة ساهم بفكرة إبداعية، حيث تنوعت الأعمال المعروضة من حيث آلية طرح الأفكار، وميز كل منها أسلوب ابتكاري مختلف، وتوفر المؤسسة من خلال المعرض فضاءً ثقافياً للتواصل بين الأجيال ولخلق تثاقف عميق مع جمهور ذواق.