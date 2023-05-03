«حمدان للتصوير» تنشر أعمال الفائزين بـ«صمت» و«في العمل»

دبي (الاتحاد)

أعلنت الأمانة العامة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، عن الفائزين بمسابقة «إنستغرام» لشهري فبراير ومارس 2023، حيث كان موضوع مسابقة شهر فبراير «في العمل» وشهر مارس «صمت»، وقد عكست قائمة الفائزين في المسابقتين دخول العدسة المصرية مضمار المنافسة مع التفوق الإندونيسيّ المستمر، بثنائيةٍ إبداعية، بجانب إنجازاتٍ فردية مميزة من تركيا والفلبين وفيتنام والهند وبنغلاديش.

قائمة الفائزين بمسابقة شهر فبراير «في العمل» حَمَلت توقيع المصورين الإندونيسيين أجوستينس إلوان، والمصورة إندا ساجيتا كابان، بجانب المصورة المصرية سمر كمال الدين، والمصور الهنديّ بارون كومار، والمصور أبو بكر صديق إمون من بنغلاديش.

أما قائمة شهر مارس «صمت»، فقد شهدت تألقاً عربياً مصرياً من خلال المصور أحمد سالم راغب، بجانب المصور الإندونيسيّ ألكساندر براين، والتركيّ سيركان أوزكان، والفلبينيّ كريستوفر أندريس، والفيتناميّ نغوين دوي كوانج.

ويحصل الفائزون على الميدالية التقديرية الخاصة بالجائزة، وتُنشَر صورهم وأسماؤهم على الحساب الرسمي للجائزة على «إنستغرام HIPAae».

وصرح الأمين العام للجائزة، علي خليفة بن ثالث، قائلاً: «سعداء بتزايد أعداد المشاركين في المسابقة الشهرية على منصة «إنستغرام»، وتطور مستوى الأعمال المشاركة مع الوقت، وسعداء أكثر بتزايد أعداد فئة الفائزين الهواة الذين اكتسبوا الثقة والتجربة وجرأة الاحتكاك والمنافسة في مناسبات أكبر وأصعب، ومنها المسابقة الرئيسة للجائزة «التنوّع» بمحاورها المتنوّعة، موضحاً أن النمو المتسارع لهذه الفئات هو مؤشر دقيق على أننا على الطريق الصحيح.

وأضاف ابن ثالث أن المداومة على التثقيف الذاتي واكتساب المعرفة من مصادر مختلفة ومتنوّعة ترفع من جاهزية المصورين للتفاعل مع المواضيع الحياتية المختلفة المطروحة في المسابقات؛ لذا ننصح دوماً بالاهتمام بهذا الجانب، متمنياً للمشاركين التوفيق في المناسبات القادمة.